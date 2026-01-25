ЛНЗ продолжает работу на сборах и сыграет с Полонией

ЛНЗ продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В воскресенье, 25 января, подопечные Виталия Пономарева проведут контрольный матч с польской «Полонией».

«Полония» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. В 19 матчах команда набрала 30 очков (8 побед, 6 ничьих и 5 поражений).

ЛНЗ на зимних учебно-тренировочных сборах провел два матча. Подопечные Виталия Пономарева обыграли чешскую «Дуклу» (2:1) и сыграли вничью 0:0 с ЦСКА София (Болгария).

Товарищеский матч. Турция. 25 января, 15:00. Трансляция не запланирована

ЛНЗ (Украина) – «Полония» (Польша)