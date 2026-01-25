Звездное трио. Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Овьедо
Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 17:15 по киевскому времени
В воскресенье, 25 января 2026 года, в 17:15 по киевскому времени состоится матч 21-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Овьедо».
Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом поединка тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.
В старте каталонцев на эту встречу вышло звездное трио в нападении: Рафинья, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.
Стартовые составы на матч Барселона – Овьедо:
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#BarçaOviedo pic.twitter.com/OAkmFRQa71— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 25, 2026
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy ante el @FCBarcelona_es ⚽️#BarçaRealOviedo #VamosOviedo 🔵⚪️#DíadePartido pic.twitter.com/uC3oSaGGgW— Real Oviedo (@RealOviedo) January 25, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца не включили в список претендентов на звание лучшего боксера года
Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела