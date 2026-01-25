Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 января 2026, 16:40
Звездное трио. Стали известны стартовые составы на матч Барселона – Овьедо

Матч 21-го тура Ла Лиги начнется в 17:15 по киевскому времени

В воскресенье, 25 января 2026 года, в 17:15 по киевскому времени состоится матч 21-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Овьедо».

Поединок пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом поединка тренера обеих команд объявили стартовые составы на игру.

В старте каталонцев на эту встречу вышло звездное трио в нападении: Рафинья, Ламин Ямаль и Роберт Левандовски.

Стартовые составы на матч Барселона – Овьедо:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
