Дерби без интриги. Челси в гостях обыграл Кристал Пэлас

Матч завершился со счетом 3:1

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостевой команды.

«Синие» и так не испытывали сложностей с соперником, забив им 3 гола за 64 минуты матча, но полузащитник «орлов» Адам Уортон решил, казалось бы, полностью убить интригу двумя желтыми карточками на 67-й и 72-й минутах матча.

Однако в меньшинстве «Кристал Пэлас» выглядел даже лучше, чем в равных составах, и сумел отыграть один гол.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 25 января
Кристал Пэлас – Челси – 1:3
Голы: Ричардс, 88 – Эстевао, 34, Педро, 50, Энцо, 64 (пен.)
Удаление: Уортон, 72 (Кристал Пэлас)

Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Жеде Канво (Иереми Пино, 65), Даниэль Муньос (Шади Риад, 76), Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Тайрик Митчелл (Борна Соса, 65), Адам Уортон, Бреннан Джонсон (Уилл Хьюз, 76), Исмаила Сарр, Джефферсон Лерма, Жан-Филипп Матета (Крисант Уче, 85)

Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс (Йоррел Гато, 81), Трево Чалоба, Марк Кукурелья, Бенуа Бадьяшиль, Андрей Сантос, Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо (Уэсли Фофана, 73), Эстевао Виллиан (Джейми Байно-Хиттенс, 74), Педру Нету (Мало Гюсто, 74), Жуан Педро (Лиам Делап, 85)

Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Кристал Пэлас - Челси Эстевао Виллиан Жоао Педро Жункейра Энцо Фернандес Адам Уортон удаление (красная карточка) пенальти
