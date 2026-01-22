Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
25.01.2026 16:00 - : -
Челси
Англия
22 января 2026, 20:34 | Обновлено 22 января 2026, 21:40
Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января в 16:00 матч чемпионата Англии

22 января 2026, 20:34 | Обновлено 22 января 2026, 21:40
Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Челси

В воскресенье, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кристал Пэлас – Челси
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Кристал Пэлас - Челси
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
