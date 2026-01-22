25.01.2026 16:00 - : -
18
0
Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января в 16:00 матч чемпионата Англии
В воскресенье, 25 января, состоится матч 23-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Селгерст Парк».
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
