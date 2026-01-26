В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Челси».

В этом матче забитым мячем и голевой передачей отличился бразильский вингер Эстевао.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 25 января

Кристал Пэлас – Челси – 1:3

Голы: Ричардс, 88 – Эстевао, 34, Педро, 50, Энцо, 64 (пен.)

Удаление: Уортон, 72 (Кристал Пэлас)

Видеообзор матча