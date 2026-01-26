Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Гол и ассист Эстевао. Видеообзор матча
Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
25.01.2026 16:00 – FT 1 : 3
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2026, 03:57 |
19
0

Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Гол и ассист Эстевао. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка 23-го тура АПЛ

26 января 2026, 03:57 |
19
0
Кристал Пэлас – Челси – 1:3. Гол и ассист Эстевао. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 января 2026 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Челси». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом матче забитым мячем и голевой передачей отличился бразильский вингер Эстевао.

Английская Премьер-лига. 23-й тур, 25 января
Кристал Пэлас – Челси – 1:3
Голы: Ричардс, 88 – Эстевао, 34, Педро, 50, Энцо, 64 (пен.)
Удаление: Уортон, 72 (Кристал Пэлас)

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Ричардс (Кристал Пэлас), асcист Шади Риад.
72’
Адам Уортон (Кристал Пэлас) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Энцо Фернандес (Челси).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Эстевао Виллиан.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Челси).
По теме:
18-летний Эстевао повторил уникальное достижение 1993 года в Челси
Виейра сомневается, что Арсенал удержит лидерство в АПЛ
Мбемо повторил рекорд Ван Перси, державшийся 13 лет
Кристал Пэлас пенальти удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Крис Ричардс Кристал Пэлас - Челси Жоао Педро Жункейра Энцо Фернандес Эстевао Виллиан Адам Уортон видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25 января 2026, 11:08 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 25 января 2026, 21:22 6
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25.01.2026, 07:41
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту
MMA | 26.01.2026, 02:51
Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту
Боец UFC Пимблетт посвятил свой титульный бой погибшему футболисту
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Футбол | 25.01.2026, 21:02
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
Компания Аль-Шейха разозлила фанатов бокса поступком в отношении Усика
24.01.2026, 21:54 2
Бокс
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 5
Футбол
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
Александр Усик без колебаний назвал победителя боя Уайлдер – Чисора
24.01.2026, 05:32 7
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
МАРКЕВИЧ: «Он многое дал Динамо и футболу, но пора завершить карьеру»
24.01.2026, 09:06 3
Футбол
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем