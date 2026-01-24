В воскресенье, 25 января, состоится поединок 23-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Челси». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Кристал Пэлас

Начало сезона сложилось для команды отлично, однако сейчас ее игровая форма оставляет желать лучшего. Тем не менее, после 22 туров Премьер-лиги на балансе «орлов» есть 27 баллов, позволяющих им занимать 13-ю строчку турнирной таблицы. И от топ-4, и от зоны вылета команду отделяет 8 очков. В Кубке Англии действующие победители турнира вылетели от полупрофессионального «Максфилда» на стадии 1/32 финала.

В Лиге конференций лондонцы квалифицировались в 1/16 финала, где будут играть против боснийского «Зрински».

Челси

Для действующих чемпионов мира сезон проходит довольно сумбурно. После 22 туров Премьер-лиги на балансе клуба есть 34 очка – такие результаты позволяют находиться на 6-й строчке турнирной таблицы. Однако расстояние от конкурентов пока невелико – и от 12-й, и от 4-й позиции команду отделяет 3 балла. В Кубке Англии лондонцы квалифицировались в 1/16 финала, а в Кубке лиги продолжают борьбу на стадии 1/2.

За 7 поединков Лиги чемпионов «синие» получили 13 баллов, которые пока разрешают им находиться на 8-й строчке общего зачета. В последнем туре основного этапа турнира «Челси» ждет игра против «Наполи».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Челси». На балансе «синих» 2 победы, а еще 3 игры завершились вничью.

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 10 матчей подряд.

«Челси» победил в 3/4 предыдущих матчах.

«Кристалл Пэлас» имеет всего 1 «сухарь» за последние 10 матчей.

Прогноз

Учитывая ужасную форму «Кристал Пэлас» и довольно неплохие результаты «Челси» в предыдущих играх, я поставлю именно на победу синих (с коэффициентом 1.96 по линии БК betking).