В Эпицентре выступили с заявлением по Супряге, намекнув на будущее игрока
В клубе поздравили Владислава с Днем рождения, заговорив о новых высотах
Пресс-служба «Эпицентра» поздравила украинского форварда Владислава Супрягу, который 15 февраля празднует День рождения.
«Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, верных друзей, холодного ума и горячего сердца на поле. Владислав, пусть тебя всегда сопровождает удача и победы, уверенно иди к поставленным целям и непременно покоряй новые вершины с Эпицентром», – говорится в сообщении.
Владислав выступает за команду Сергея Нагорняка на правах аренды. Арендное соглашение между Динамо и Эпицентром по Владиславу рассчитано до завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт Супряги с Динамо действует до 30 июня 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Александра Зинченко – подозрение на разрыв крестовых связок
В Италии продолжаются Олимпийские игры