Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 11:59 | Обновлено 15 февраля 2026, 12:17
В Эпицентре выступили с заявлением по Супряге, намекнув на будущее игрока

В клубе поздравили Владислава с Днем рождения, заговорив о новых высотах

В Эпицентре выступили с заявлением по Супряге, намекнув на будущее игрока
ФК Эпицентр. Владислав Супряга

Пресс-служба «Эпицентра» поздравила украинского форварда Владислава Супрягу, который 15 февраля празднует День рождения.

«Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, верных друзей, холодного ума и горячего сердца на поле. Владислав, пусть тебя всегда сопровождает удача и победы, уверенно иди к поставленным целям и непременно покоряй новые вершины с Эпицентром», – говорится в сообщении.

Владислав выступает за команду Сергея Нагорняка на правах аренды. Арендное соглашение между Динамо и Эпицентром по Владиславу рассчитано до завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт Супряги с Динамо действует до 30 июня 2027 года.

Эпицентр Каменец-Подольский Владислав Супряга Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Эпицентр
