В Эпицентре выступили с заявлением по Супряге, намекнув на будущее игрока

Пресс-служба «Эпицентра» поздравила украинского форварда Владислава Супрягу, который 15 февраля празднует День рождения.

«Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, верных друзей, холодного ума и горячего сердца на поле. Владислав, пусть тебя всегда сопровождает удача и победы, уверенно иди к поставленным целям и непременно покоряй новые вершины с Эпицентром», – говорится в сообщении.

Владислав выступает за команду Сергея Нагорняка на правах аренды. Арендное соглашение между Динамо и Эпицентром по Владиславу рассчитано до завершения нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Контракт Супряги с Динамо действует до 30 июня 2027 года.