Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 13:14 | Обновлено 15 февраля 2026, 13:32
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину

Команда горняков совершила перелет из Антальи в Жешув, а далее автобусом во Львов

ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
ФК Шахтер

14 февраля «Шахтер» завершил зимние сборы в турецком Белеке, которые в этом году продолжались 31 день.

Утром команда провела заключительную тренировку, после чего начала свой путь домой: сначала «горняки» чартерным рейсом совершили перелет из Антальи в Жешув, далее уже автобусом пересекли польско-украинскую границу и вечером прибыли во Львов.

Тренерский штаб предоставил подопечным два выходных, чтобы футболисты имели возможность восстановиться после насыщенного тренировками и спаррингами сбора. В начале следующей недели команда вернется к работе и продолжит подготовку к первому официальному матчу 2026 года.

22 февраля в поединке 17-го тура УПЛ «Шахтер» будет принимать «Карпаты». Встреча состоится на «Арене Львов», начало игры – в 15:30.

Фотогалерея

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы переезд (перелет) фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
