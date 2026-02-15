ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину

14 февраля «Шахтер» завершил зимние сборы в турецком Белеке, которые в этом году продолжались 31 день.

Утром команда провела заключительную тренировку, после чего начала свой путь домой: сначала «горняки» чартерным рейсом совершили перелет из Антальи в Жешув, далее уже автобусом пересекли польско-украинскую границу и вечером прибыли во Львов.

Тренерский штаб предоставил подопечным два выходных, чтобы футболисты имели возможность восстановиться после насыщенного тренировками и спаррингами сбора. В начале следующей недели команда вернется к работе и продолжит подготовку к первому официальному матчу 2026 года.

22 февраля в поединке 17-го тура УПЛ «Шахтер» будет принимать «Карпаты». Встреча состоится на «Арене Львов», начало игры – в 15:30.

Фотогалерея