  Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 14:51 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:18
Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»

Главный тренер «Шахтера» поддержал украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран рассказал о войне в Украине. Турецкий специалист заявил, что восхищается украинцами, живущими в тяжелое время.

«Вы знаете, я многое пытаюсь перенять у украинцев. То, как эти люди продолжают жить, радоваться жизни, улыбаться и продолжать свой путь даже во время войны, несмотря на ежедневные обстрелы — это фантастически!

Преданность жизни и вера в лучшее – это то, чему я научился у украинского народа. Я могу пообещать, что сделаю все возможное для того, чтобы радовать болельщиков, женщин, детей, пожилых людей, хочу сделать их счастливыми.

Конечно, я могу быть агрессивным и эмоциональным, это все потому, что я пытаюсь быть единым с командой, я всегда буду защищать своих ребят и говорить, если будет происходить что-то несправедливое. Могут быть победы, могут быть поражения, но я всегда буду оставаться с командой и поддерживать всем сердцем», – сказал Туран.

россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

российско-украинская война Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
