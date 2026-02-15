Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Лига чемпионов
15 февраля 2026, 16:36 | Обновлено 15 февраля 2026, 17:14
Георгий Ермаков рассказал о своих эмоциях после гола Анатолия Трубина

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков

Украинский голкипер Георгий Ермаков рассказал о своих эмоциях после гола Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала, выведшего Бенфику в плей-офф Лиги чемпионов.

– Как бы вы описали то, что совершил Трубин в матче с Реалом (4:2) в Лиге чемпионов, забив на 90+8-й минуте?

– Я смотрел этот матч в прямом эфире и просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке, что можно так кричать.

Я еще и следил за таблицей онлайн, и тут Трубин забил этот столь нужный мяч, как настоящий форвард. Если посмотреть на его движения, то он сделал все на самом высоком уровне, – сказал Ермаков.

