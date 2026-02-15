Ливерпуль – Брайтон – 3:0. Джонс, Собослаи и Салах. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14.02.2026 22:00 – FT 3 : 0
15 февраля 2026, 16:53 | Обновлено 15 февраля 2026, 16:55
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Ливерпуль дома обыграл Брайтон со счетом 3:0. Хозяева открыли счет на 42-й минуте после гола Кертиса Джонса.

Во втором тайме Мохамед Салах реализовал пенальти на 68-й минуте, а первый гол забил Доминик Собослаи на 56-й минуте.

Ливерпуль прошел в следующий раунд Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026

Ливерпуль – Брайтон – 3:0

Голы: Кертис Джонс, 42, Доминик Собослаи, 56, Мохамед Салах, 68 (пен)

События матча

68’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль), асcист Милош Керкез.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
