Ливерпуль – Брайтон – 3:0. Джонс, Собослаи и Салах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии
Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Ливерпуль дома обыграл Брайтон со счетом 3:0. Хозяева открыли счет на 42-й минуте после гола Кертиса Джонса.
Во втором тайме Мохамед Салах реализовал пенальти на 68-й минуте, а первый гол забил Доминик Собослаи на 56-й минуте.
Ливерпуль прошел в следующий раунд Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026
Ливерпуль – Брайтон – 3:0
Голы: Кертис Джонс, 42, Доминик Собослаи, 56, Мохамед Салах, 68 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
68’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Ливерпуль), асcист Мохамед Салах.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Кёртис Джонс (Ливерпуль), асcист Милош Керкез.
