Ливерпуль – Брайтон – 3:0. Джонс, Собослаи и Салах. Видео голов и обзор

Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Ливерпуль дома обыграл Брайтон со счетом 3:0. Хозяева открыли счет на 42-й минуте после гола Кертиса Джонса.

Во втором тайме Мохамед Салах реализовал пенальти на 68-й минуте, а первый гол забил Доминик Собослаи на 56-й минуте.

Ливерпуль прошел в следующий раунд Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026

Ливерпуль – Брайтон – 3:0

Голы: Кертис Джонс, 42, Доминик Собослаи, 56, Мохамед Салах, 68 (пен)

Видео голов и обзор матча