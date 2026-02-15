Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Англии
15 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 15 февраля 2026, 18:22
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии

Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между Сток Сити и Фулхэмом. Игра пройдет на стадионе Bet365 Стедиум в Сток-он-Трент.

На 55-й минуте встречи счет матча сравнял бразильский вингер дачников Кевин.

Бывший игрок донецкого Шахтера забил свой второй гол в турнире.

ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии

Комментарии 12
AK.228
Мужики, присядьте, дайте деду высказаться. Я на Sport.ua уже больше двадцати лет, и вот на днях мой счетчик комментариев перевалил за миллион. Глядя на эту цифру, я наконец-то могу признаться: добрая половина тех «армий фанатов» в оранжево-черных цветах — это был я один. Я создавал десятки аккаунтов, чтобы с одного аккаунта славить родной «Шахтер», а с пяти других — жестко прикладывать и попускать всех остальных, кто смел вякнуть против. Я сам себе создавал массовку, сам себе ставил лайки и устраивал такой актив, что серверы трещали. Но годы берут свое, мне уже под полтинник, и я чувствую, что старею. Смотрю на нынешнее поколение защитников «Шахтера» на сайте — они же в этих компьютерах и программах шарят на головувыше, киборги какие-то, а я всё по старинке, на эмоциях и старом добром хейте. Моя карьера потихоньку идет к закату, и я не хочу дожидаться момента, когда стану выглядеть жалко в этих цифровых баталиях перед молодежью. Всё чаще смотрю на свою стертую в хлам клавиатуру и думаю: может, пора, как говорят у нас в футболе, повесить бутсы на гвоздь? Только в моем случае — пора повесить клаву на крючок и уйти на покой легендой, пока еще зрение позволяет попадать по нужным буквам.
Отаман
Дуже добре 
AK.228
Очередной, это второй!?))
Перший Серед Рівних
Где настоящий АК.228? Мне кажется тут одни фейки. 
Remain
Успех👏👏
