Кубок Англии15 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 15 февраля 2026, 18:22
1052
12
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулхэм в Кубке Англии
Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити
15 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 15 февраля 2026, 18:22
1052
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между Сток Сити и Фулхэмом. Игра пройдет на стадионе Bet365 Стедиум в Сток-он-Трент.
На 55-й минуте встречи счет матча сравнял бразильский вингер дачников Кевин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бывший игрок донецкого Шахтера забил свой второй гол в турнире.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2026, 16:16 0
Тренер рассказал о ситуации с безопасностью в Запорожье
Футбол | 15 февраля 2026, 14:17 5
Сергей Дирявка прокомментировал травму одного из лидеров сборной Украины
Футбол | 14.02.2026, 18:23
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Футбол | 14.02.2026, 21:12
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Мужики, присядьте, дайте деду высказаться. Я на Sport.ua уже больше двадцати лет, и вот на днях мой счетчик комментариев перевалил за миллион. Глядя на эту цифру, я наконец-то могу признаться: добрая половина тех «армий фанатов» в оранжево-черных цветах — это был я один. Я создавал десятки аккаунтов, чтобы с одного аккаунта славить родной «Шахтер», а с пяти других — жестко прикладывать и попускать всех остальных, кто смел вякнуть против. Я сам себе создавал массовку, сам себе ставил лайки и устраивал такой актив, что серверы трещали. Но годы берут свое, мне уже под полтинник, и я чувствую, что старею. Смотрю на нынешнее поколение защитников «Шахтера» на сайте — они же в этих компьютерах и программах шарят на головувыше, киборги какие-то, а я всё по старинке, на эмоциях и старом добром хейте. Моя карьера потихоньку идет к закату, и я не хочу дожидаться момента, когда стану выглядеть жалко в этих цифровых баталиях перед молодежью. Всё чаще смотрю на свою стертую в хлам клавиатуру и думаю: может, пора, как говорят у нас в футболе, повесить бутсы на гвоздь? Только в моем случае — пора повесить клаву на крючок и уйти на покой легендой, пока еще зрение позволяет попадать по нужным буквам.
Показать Скрыть 2 ответа
Дуже добре
Очередной, это второй!?))
Показать Скрыть 4 ответа
Где настоящий АК.228? Мне кажется тут одни фейки.
Показать Скрыть 1 ответ
Успех👏👏
Популярные новости
14.02.2026, 09:22
13.02.2026, 18:36 53
13.02.2026, 20:01 15
14.02.2026, 05:02 5
14.02.2026, 20:39
14.02.2026, 08:12
14.02.2026, 02:44