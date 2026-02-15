Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Мальорка
15.02.2026 22:00 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 февраля 2026, 16:52 |
52
0

Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля в 22:00 по Киеву

15 февраля 2026, 16:52 |
52
0
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на Сон Моиш пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда в последнее время перестала вылетать в Сегунду. Более того, два года назад недавний лифт между дивизионами дошел до кубкового финала, повторив свой рекорд в турнире (но не превзойдя его - трофей так и не выиграли, проиграв явному фавориту пары - Реалу). А в прошлом сезоне даже пытались побороться за еврокубки, впрочем, в итоге заняв только десятое место.

Это был первый год Аррасате на популярных островах. И ждали, что потом он с подопечными прибавит еще. Но нет, сейчас, наоборот, клуб проигрывает практически половину матчей. Только то, что неудачи в крайних турах чередуют с победами, позволяет держаться над зоной вылета. Так, перед 0:3 от Атлетико получалось выйти победителем из перестрелки с Атлетиком, а до разгрома от Барселоны, в предпоследнем туре, крупно разбили Севилью 4:1.

Бетис

Клуб уже достаточно долгое время играет под руководством Пеллегрини. Получается прекрасный симбиоз, что приносит стабильно хорошие результаты, среди которых выделяется победа в кубке. В конце прошлого сезона к этому могли прибавить еще и международный трофей, но в финале Лиги конференций разгромно уступили Челси.

Сейчас испанцы играют в более статусной Лиге Европы, причем успешно - без проблем прошли там в плей-офф. При этом они было достигнуто и четвертьфинала кубка Испании. Там, правда, разгромно, 0:5, проиграли Атлетико. Но тут же взяли реванш в рамках Примеры, пусть и в виде минимальной победы. Но она позволила еще и в чемпионате единолично закрепиться на высоком пятом месте.

Статистика личных встреч

Семь из восьми крайних официальных поединков, в том числе оба последних, были выиграны командой из Севильи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут более высокими шансы на успех в данном поединке у гостей. Согласимся с этим, но при этом подстрахуемся, применив нулевую фору (коэффициент - 1,86 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Мальорка
15 февраля 2026 -
22:00
Бетис
Фора Бетиса (0) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Райо Вальекано – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка Бетис Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Футбол | 15 февраля 2026, 16:36 0
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»

Георгий Ермаков рассказал о своих эмоциях после гола Анатолия Трубина

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15 февраля 2026, 10:55 2
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»

Британец ждет поединка между Фьюри и Джошуа

Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Теннис | 15.02.2026, 11:32
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Футбол | 14.02.2026, 18:23
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
Бывшего футболиста Динамо и сборной Украины пригласили в Баварию
14.02.2026, 04:22 1
Футбол
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 24
Футбол
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18
Бокс
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
13.02.2026, 22:59 2
Олимпийские игры
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем