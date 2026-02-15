15 февраля на Сон Моиш пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Бетисом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда в последнее время перестала вылетать в Сегунду. Более того, два года назад недавний лифт между дивизионами дошел до кубкового финала, повторив свой рекорд в турнире (но не превзойдя его - трофей так и не выиграли, проиграв явному фавориту пары - Реалу). А в прошлом сезоне даже пытались побороться за еврокубки, впрочем, в итоге заняв только десятое место.

Это был первый год Аррасате на популярных островах. И ждали, что потом он с подопечными прибавит еще. Но нет, сейчас, наоборот, клуб проигрывает практически половину матчей. Только то, что неудачи в крайних турах чередуют с победами, позволяет держаться над зоной вылета. Так, перед 0:3 от Атлетико получалось выйти победителем из перестрелки с Атлетиком, а до разгрома от Барселоны, в предпоследнем туре, крупно разбили Севилью 4:1.

Бетис

Клуб уже достаточно долгое время играет под руководством Пеллегрини. Получается прекрасный симбиоз, что приносит стабильно хорошие результаты, среди которых выделяется победа в кубке. В конце прошлого сезона к этому могли прибавить еще и международный трофей, но в финале Лиги конференций разгромно уступили Челси.

Сейчас испанцы играют в более статусной Лиге Европы, причем успешно - без проблем прошли там в плей-офф. При этом они было достигнуто и четвертьфинала кубка Испании. Там, правда, разгромно, 0:5, проиграли Атлетико. Но тут же взяли реванш в рамках Примеры, пусть и в виде минимальной победы. Но она позволила еще и в чемпионате единолично закрепиться на высоком пятом месте.

Статистика личных встреч

Семь из восьми крайних официальных поединков, в том числе оба последних, были выиграны командой из Севильи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают тут более высокими шансы на успех в данном поединке у гостей. Согласимся с этим, но при этом подстрахуемся, применив нулевую фору (коэффициент - 1,86 по линии БК betking).