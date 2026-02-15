5 февраля на Сьютат де Валенсия пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда в свое время даже в еврокубках сыграла. Но при этом и вылетать из Ла Лиги для нее привычно. Более того, покинув в очередной раз дивизион в 2022-м году, на этот раз застряли в Сегунде надолго, причем еще и не показывая толковой игры. Преображение случилось в прошлом розыгрыше, когда получилось даже взять прямую путевку наверх.

Уже там, правда, долго практически ничего не получалось, даже после смены наставника. Что-то начало получаться с конца декабря и особенно в январе. Но, во-первых, даже после того, как заметно прибавили, новички Примеры так и не покинули зону вылета. Во-вторых, в прошлом туре все-таки проиграли, 2:4 Атлетику. А баски после сильного предыдущего отрезка нынешнюю темпораду практически проваливают.

Валенсия

Клуб в последнее время привык к постоянной, тяжелой борьбе за выживание. Которая, впрочем, не нравится традиционно требовательным трибунам Местальи, и любовь к Питеру Лиму, владельцу франшизы, только крепнет. Хотя, например, именно он нашел возможность переманить из Англии Корберана, что помог удачно закончить предыдущий сезон.

Вот только нынешний складывается очень тяжело, и Карлос, недавний герой, уже вместе с подопечными пережил непростой разговор с болельщиками. Возможно, кстати, что и он помог. Ведь вскоре получилось выдать беспроигрышную серию из четырех матчей, с учетом победы в кубке над Бургосом. В следующем раунде, правда, проиграли там нестабильному сейчас Атлетику. И параллельно уступили дважды в рамках Примеры, правда, там были неудачи с сильными соперниками, Бетисом и Реалом.

Статистика личных встреч

В 2021/2022, перед вылетом, Леванте взял одно очко в двух матчах с Валенсией. И проиграл ей на выезде после возвращения, в ноябре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару полностью равной. Но сейчас должен проявиться опыт гостей - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,86 по линии БК betking).