Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леванте – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Леванте
15.02.2026 19:30 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 февраля 2026, 18:22 |
177
0

Леванте – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля в 19:30 по Киеву

15 февраля 2026, 18:22 |
177
0
Леванте – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Валенсия

5 февраля на Сьютат де Валенсия пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Валенсией.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда в свое время даже в еврокубках сыграла. Но при этом и вылетать из Ла Лиги для нее привычно. Более того, покинув в очередной раз дивизион в 2022-м году, на этот раз застряли в Сегунде надолго, причем еще и не показывая толковой игры. Преображение случилось в прошлом розыгрыше, когда получилось даже взять прямую путевку наверх.

Уже там, правда, долго практически ничего не получалось, даже после смены наставника. Что-то начало получаться с конца декабря и особенно в январе. Но, во-первых, даже после того, как заметно прибавили, новички Примеры так и не покинули зону вылета. Во-вторых, в прошлом туре все-таки проиграли, 2:4 Атлетику. А баски после сильного предыдущего отрезка нынешнюю темпораду практически проваливают.

Валенсия

Клуб в последнее время привык к постоянной, тяжелой борьбе за выживание. Которая, впрочем, не нравится традиционно требовательным трибунам Местальи, и любовь к Питеру Лиму, владельцу франшизы, только крепнет. Хотя, например, именно он нашел возможность переманить из Англии Корберана, что помог удачно закончить предыдущий сезон.

Вот только нынешний складывается очень тяжело, и Карлос, недавний герой, уже вместе с подопечными пережил непростой разговор с болельщиками. Возможно, кстати, что и он помог. Ведь вскоре получилось выдать беспроигрышную серию из четырех матчей, с учетом победы в кубке над Бургосом. В следующем раунде, правда, проиграли там нестабильному сейчас Атлетику. И параллельно уступили дважды в рамках Примеры, правда, там были неудачи с сильными соперниками, Бетисом и Реалом.

Статистика личных встреч

В 2021/2022, перед вылетом, Леванте взял одно очко в двух матчах с Валенсией. И проиграл ей на выезде после возвращения, в ноябре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару полностью равной. Но сейчас должен проявиться опыт гостей - ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,86 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Леванте
15 февраля 2026 -
19:30
Валенсия
Фора Валенсии (0) 1.86 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мальорка – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Наполи – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Райо Вальекано – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Леванте Валенсия Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Теннис | 15 февраля 2026, 11:32 20
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае
Ястремская без шансов уступила в первом круге турнира WTA 1000 в Дубае

Даяна в двух сетах уступила Джанис Тджен из Индонезии.

Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15 февраля 2026, 10:40 24
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы

У Александра Зинченко подозрение на разрыв крестообразных связок

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15.02.2026, 09:14
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Футбол | 15.02.2026, 16:36
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Украинский голкипер: «Я просто сошел с ума. Мои соседи были в шоке»
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 14.02.2026, 21:12
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 2
Бокс
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
13.02.2026, 22:59 2
Олимпийские игры
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18
Бокс
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 15
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем