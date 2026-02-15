В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между Сток Сити и Фулхэмом. Игра пройдет на стадионе Bet365 Стедиум в Сток-он-Трент.

На 55-й минуте встречи счет матча сравнял бразильский вингер дачников Кевин.

Бывший игрок донецкого Шахтера забил свой второй гол в турнире.

ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулгем в Кубке Англии