Кубок Англии
15 февраля 2026, 17:35 |
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулгем в Кубке Англии

Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между Сток Сити и Фулхэмом. Игра пройдет на стадионе Bet365 Стедиум в Сток-он-Трент.

На 55-й минуте встречи счет матча сравнял бразильский вингер дачников Кевин.

Бывший игрок донецкого Шахтера забил свой второй гол в турнире.

Фулхэм Сток Сити Кевин (Лопес де Маседо) Кубок Англии по футболу видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
