ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулгем в Кубке Англии
Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии между Сток Сити и Фулхэмом. Игра пройдет на стадионе Bet365 Стедиум в Сток-он-Трент.
На 55-й минуте встречи счет матча сравнял бразильский вингер дачников Кевин.
Бывший игрок донецкого Шахтера забил свой второй гол в турнире.
