Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 500 голов Кейна. Забивал ли англичанин быстрее Роналду и Месси?
Другие новости
15 февраля 2026, 15:26 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:28
273
0

500 голов Кейна. Забивал ли англичанин быстрее Роналду и Месси?

Вспомним, за какое количество матчей добились такого результата англичанин, португалец и аргентинец

15 февраля 2026, 15:26 | Обновлено 15 февраля 2026, 15:28
273
0
500 голов Кейна. Забивал ли англичанин быстрее Роналду и Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн, как мы уже сообщали ранее, достиг отметки в 500 голов в своей карьере.

Совершил это англичанин в 743 сыгранных матчах (за клубы и национальную сборную Англии).

Интересно сравнение достижения Кейна с аналогичным результатом Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Португалец забил свой 500-й гол в 753-м матче, а аргентинец – в 632-м.

Количество матчей, необходимых для 500 голов в карьере Гарри Кейна, Криштиану Роналду и Лионеля Месси

  • 632 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 743 – Гарри Кейн (Англия)
  • 753 – Криштиану Роналду (Португалия)
По теме:
ВИДЕО. Сын Роналду блеснул ассистом пяткой в матче за Португалию U-16
ФОТО. Лионель Месси снова с Кубком мира  – но есть нюанс
ФОТО. Криштиану Роналду необычно отметил первый гол после бойкота
статистика Гарри Кейн Криштиану Роналду Лионель Месси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Бокс | 15 февраля 2026, 09:14 1
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко

Легендарный супертяжеловес выделил Джека Джонсона и Мухаммеда Али

Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто
Футбол | 15 февраля 2026, 12:00 7
Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто
Дважды в ту же воду. Как Аллегри ведет Милан к скудетто

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о бешеном Максе и его новой-старой команде

ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
Олимпийские игры | 14.02.2026, 16:41
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
У Динамо сорвался трансфер легионера. Игрок уже был в расположении клуба
Футбол | 15.02.2026, 13:09
У Динамо сорвался трансфер легионера. Игрок уже был в расположении клуба
У Динамо сорвался трансфер легионера. Игрок уже был в расположении клуба
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Олимпийские игры | 15.02.2026, 08:43
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
15.02.2026, 10:40 24
Футбол
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
Скелетон. Определен победитель Олимпиады после дисквалификации Гераскевича
13.02.2026, 22:59 2
Олимпийские игры
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 2
Бокс
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем