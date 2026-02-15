500 голов Кейна. Забивал ли англичанин быстрее Роналду и Месси?
Вспомним, за какое количество матчей добились такого результата англичанин, португалец и аргентинец
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн, как мы уже сообщали ранее, достиг отметки в 500 голов в своей карьере.
Совершил это англичанин в 743 сыгранных матчах (за клубы и национальную сборную Англии).
Интересно сравнение достижения Кейна с аналогичным результатом Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Португалец забил свой 500-й гол в 753-м матче, а аргентинец – в 632-м.
Количество матчей, необходимых для 500 голов в карьере Гарри Кейна, Криштиану Роналду и Лионеля Месси
- 632 – Лионель Месси (Аргентина)
- 743 – Гарри Кейн (Англия)
- 753 – Криштиану Роналду (Португалия)
Games needed to reach 500 career goals ⚽️ pic.twitter.com/kBOlLUwebF— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 15, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный супертяжеловес выделил Джека Джонсона и Мухаммеда Али
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о бешеном Максе и его новой-старой команде