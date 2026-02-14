Кейн забил 500-й гол в своей карьере

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил 499-й и 500-й голы в своей профессиональной карьере.

Случилось это в первом тайме матча 22-го тура германской Бундеслиги, в котором мюнхенцы на выезде играют против Вердера.

Благодаря дублю в первом тайме игры Кейн достиг отметки в 500 голов за карьеру (клубы и сборная Англии).

Вспомним, за какие команды забивал англичанин.

Голы Гарри Кейна за карьеру (500)

Harry Kane has now scored 500 senior career goals for club and country:



◉ 280 - Tottenham

◉ 126 - Bayern Munich

◉ 78 - England

◉ 9 - Millwall

◉ 5 - Leyton Orient

◉ 2 - Leicester City



An incredible goalscoring machine. 🤯 pic.twitter.com/ql1FSpPdNz