Кейн забил 500-й гол в своей карьере
Вспомним, за какие команды забивал английский нападающий
Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил 499-й и 500-й голы в своей профессиональной карьере.
Случилось это в первом тайме матча 22-го тура германской Бундеслиги, в котором мюнхенцы на выезде играют против Вердера.
Благодаря дублю в первом тайме игры Кейн достиг отметки в 500 голов за карьеру (клубы и сборная Англии).
Вспомним, за какие команды забивал англичанин.
Голы Гарри Кейна за карьеру (500)
- 280 – Тоттенхэм Хотспур
- 126 – Бавария
- 78 – сборная Англии
- 9 – Миллуолл
- 5 – Лейтон Ориент
- 2 – Лестер Сити
Harry Kane has now scored 500 senior career goals for club and country:— Squawka (@Squawka) February 14, 2026
◉ 280 - Tottenham
◉ 126 - Bayern Munich
◉ 78 - England
◉ 9 - Millwall
◉ 5 - Leyton Orient
◉ 2 - Leicester City
An incredible goalscoring machine. 🤯 pic.twitter.com/ql1FSpPdNz
