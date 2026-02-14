Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн забил 500-й гол в своей карьере
Другие новости
14 февраля 2026, 17:53 |
168
0

Кейн забил 500-й гол в своей карьере

Вспомним, за какие команды забивал английский нападающий

14 февраля 2026, 17:53 |
168
0
Кейн забил 500-й гол в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий Баварии Гарри Кейн забил 499-й и 500-й голы в своей профессиональной карьере.

Случилось это в первом тайме матча 22-го тура германской Бундеслиги, в котором мюнхенцы на выезде играют против Вердера.

Благодаря дублю в первом тайме игры Кейн достиг отметки в 500 голов за карьеру (клубы и сборная Англии).

Вспомним, за какие команды забивал англичанин.

Голы Гарри Кейна за карьеру (500)

  • 280 – Тоттенхэм Хотспур
  • 126 – Бавария
  • 78 – сборная Англии
  • 9 – Миллуолл
  • 5 – Лейтон Ориент
  • 2 – Лестер Сити
По теме:
Дубль Кейна, четыре гола Байера, Хоффенхайм продолжает удивлять
Тудор объяснил, почему согласился возглавить кризисный Тоттенхэм
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм назначил нового наставника
Миллуолл Гарри Кейн статистика Бавария Тоттенхэм Лейтон Ориент Лестер сборная Англии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
Футбол | 14 февраля 2026, 09:30 11
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока
«Два года – не проблема». Тренер Мудрика – о будущем игрока

Игорь Леонов считает, что полузащитник сборной Украины еще попортит нервы своим соперникам

Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Футбол | 14 февраля 2026, 08:12 0
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате

На фронте погиб болельщик клуба Александр Красиков

Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Футбол | 13.02.2026, 20:01
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Олимпийские игры | 13.02.2026, 16:59
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Футбол | 14.02.2026, 15:33
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Жозе МОУРИНЬО: «Трубин не будет играть в атаке против мадридского Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
«Не очень хотел этого соперника». Ребров – о жеребьевке Лиги наций
12.02.2026, 20:25 19
Футбол
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
Третий бой Усика и Фьюри возможен. Но у Александра есть требование
13.02.2026, 04:25 5
Бокс
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
Динамо столкнулось с неожиданными проблемами
13.02.2026, 04:02 9
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
Энрике разозлился на игрока ПСЖ после поражения и сделал заявление
14.02.2026, 08:57 4
Футбол
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
12.02.2026, 19:43 46
Футбол
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
Гераскевич после заседания CAS: «Хеппи-энда не будет, поезд ушел»
13.02.2026, 13:03 26
Олимпийские игры
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
Мартен Фуркад на фоне дисквалификации Гераскевича высказался о россии
13.02.2026, 00:02 14
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем