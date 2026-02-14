Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Трабзонспор
14.02.2026 19:00 - : -
Фенербахче
Турция
14 февраля 2026, 18:26 |
Трабзонспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 14 февраля и начнется в 19:00 по Киеву

Трабзонспор – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

14 февраля на Папара Парк пройдет матч 22-го тура Суперлиги Турции, в котором Трабзонспор встретится с Фенербахче. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Трабзонспор

Команда считается лучшей в стране за пределами Стамбула. Что и подтвердила пару лет назад, выиграв чемпионство. Правда, прошлый сезон прошел в тренерской чехарде и постоянных неудачах. Только после того, как пост занял Фатих Текке, получилось стабилизировать игру и наладить результаты. Но в чемпионате все равно не успели вернуться в группу лидеров, а в кубке проиграли Галатасараю.

На это отреагировали правильно, летом укрепив состав подписаниями, в том числе, Онана и Онуачу. Впрочем, свои ведущие роли сохранили и Батагов с Зубковым. И сейчас клуб с побережья Черного моря уверенно идет третьим. И 3:0 с Самсунспором стали уже пятой победой (с учетом тех, что были взяты в кубке) в шести крайних поединках.

Фенербахче

Клуб перед началом прошлого сезона заманил к себе Моуринью. В Стамбуле верили, что уж хотя бы он прервет затянувшуюся на полное десятилетие засуху без чемпионских титулов. Но нет, с ним не получилось ни Галатасараю конкуренцию навязать в Суперлиге, ни где-то еще себя толком проявить. Терпение лопнуло, когда в августе турки снова не прошли квалификацию Лиги чемпионов. По иронии, проиграв Бенфике, португалец вскоре укатил на родину тренировать как раз Трубина и Судакова.

Сменившему его Тедеско было непросто, особенно поначалу. Но сейчас в его активе выход в плей-офф Лиги Европы и выигранный Суперкубок, причем в финале там победили Галатасарай. В чемпионате к нему тоже приблизились - пока что между претендентами дистанция в три очка. Ну, а сократить еще должен помочь звездный новичок января - подписанный с такими проблемами Нголо Канте, что уже успел дебютировать в Турции.

Статистика личных встреч

Все четыре последних очных поединка выиграл Фенербахче.

Прогноз

Букмекерские конторы и сейчас больше верят в гостей. Но с учетом того, что и хозяева в форме, стоит применить нейтральные тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Трабзонспор
14 февраля 2026 -
19:00
Фенербахче
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
