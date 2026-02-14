Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Лацио
14.02.2026 19:00 - : -
Аталанта
Италия
14 февраля 2026, 17:43 | Обновлено 14 февраля 2026, 17:44
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 февраля в 19:00 по Киеву

Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля, в рамках 25 тура Серии А, между собой сыграют Лацио – Аталанта. Начало матча запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Поскольку римляне в этом сезоне не играют в еврокубках, календарь у них не такой насыщенный, как у прямых конкурентов за высокие места. Даже при таких раскладах Лацио идет только восьмым в чемпионате, отставание от топ-6 составляет 8 очков, а до первого квартета и вовсе 13 баллов.

В последнем туре команда упустила победу на выезде против мощного Ювентуса, выигрывая 2:0, сыграли 2:2, соперник сравнял счет на 90+6 минуте. Большие надежды клуба связаны с Кубком Италии, где на этой неделе удалось обыграть на выезде Болонью в серии пенальти, этот успех позволил пробиться в полуфинал турнира, где придется сыграть против сильного Комо. Не помогут партнерам в предстоящей битве Жиго, Лаццари, Педро, Романьоли, Башич и Дзаканьи.

Аталанта

У бергамасков тоже есть проблемы в чемпионате, они только седьмые, отставание от шестого Комо два очка, но у конкурента есть игра в запасе, а до желаемой четверки и вовсе 7 очков. В последнем туре Аталанта обыграла на своем поле новичка Кремонезе – 2:1, что позволило продолжить серию без поражений в турнире до 7 матчей.

На следующей неделе команда поедет в гости к Боруссии Дортмунд, где проведет первый матч в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Команда в целом показывает футбол солидного уровня, независимо от класса соперника. Предстоящий матч из-за повреждения пропустит Де Кателаре, под вопросом остается Скамакка.

Личные встречи

Как показывает статистика, команды играют между собой с переменным успехом, матчи часто получаются интересными и напряженными. В битве первого круга Аталанта владела большим перевесом, но конвертировать преимущество в забитые мячи не удалось – 0:0.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 3.73 для Лацио и 2.21 для Аталанты. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Встречаются соседи по турнирной таблице, при этом Лацио отстает от соперника на 6 очков. На бумаге гости котируются небольшими фаворитами, а у римлян может быть усталость на фоне кубкового матча. Ожидаю сложного матча, который может завершиться с любым исходом. Рискну поставить на успех Аталанты с форой 0 за 1,58, можно рассмотреть и вариант с обменом голами.

Прогноз Sport.ua
Лацио
14 февраля 2026 -
19:00
Аталанта
Фора Аталанты (0) 1.58
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лацио Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Лацио - Аталанта
