Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Бертон Альбион пропустил решающий мяч в дополнительное время
Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Вест Хем одержал минимальную победу над Бертоном (1:0 д.в.) на стадионе Пирелли в Бертон-апон-Трент.
Матч прошел в напряженной борьбе. Основное время завершилось без голов, и были назначены овертаймы.
На 95-й минуте Крисенсио Саммервилл воспользовался своим шансом, принес гостям выход в следующий раунд.
Результативная атака в дополнительное время позволила Вест Хему одержать победу и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026
Бертон Альбион – Вест Хем – 0:1 (д.в.)
Гол: Крисенсио Саммервилл, 95
Удаление: Фредди Поттс, 101 (Вест Хем)
Видео гола и обзор матча
События матча
