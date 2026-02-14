Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Бертон Альбион
14.02.2026 14:15 – FT 0 : 1
Вест Хэм
Англия
14 февраля 2026, 18:23 | Обновлено 14 февраля 2026, 18:42
Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Бертон Альбион пропустил решающий мяч в дополнительное время

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Вест Хем одержал минимальную победу над Бертоном (1:0 д.в.) на стадионе Пирелли в Бертон-апон-Трент.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч прошел в напряженной борьбе. Основное время завершилось без голов, и были назначены овертаймы.

На 95-й минуте Крисенсио Саммервилл воспользовался своим шансом, принес гостям выход в следующий раунд.

Результативная атака в дополнительное время позволила Вест Хему одержать победу и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026

Бертон Альбион – Вест Хем – 0:1 (д.в.)

Гол: Крисенсио Саммервилл, 95

Удаление: Фредди Поттс, 101 (Вест Хем)

Видео гола и обзор матча

События матча

101’
Фредди Поттс (Вест Хэм) получает красную карточку.
95’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Вест Хэм), асcист Ezra Mayers.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
