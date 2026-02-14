Вест Хэм выиграл в овертайме и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Вест Хем одержал минимальную победу над Бертоном (1:0 д.в.) на стадионе Пирелли в Бертон-апон-Трент.

Матч прошел в напряженной борьбе. Основное время завершилось без голов, и были назначены овертаймы.

На 95-й минуте Крисенсио Саммервилл воспользовался своим шансом, принес гостям выход в следующий раунд.

Результативная атака в дополнительное время позволила Вест Хему одержать победу и выйти в 1/8 финала Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026

Бертон Альбион – Вест Хем – 0:1 (д.в.)

Гол: Крисенсио Саммервилл, 95

Удаление: Фредди Поттс, 101 (Вест Хем)

