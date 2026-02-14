Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Бертон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 14 февраля в 14:15 по Киеву

ФК Вест Хэм

В субботу, 14 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Бертоном» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 14.15.

Бертон

Текущий сезон в Первой лиге (3-й по силе дивизион Англии) команда проводит совсем не уверенно. После 30 туров турнира «Бертон» имеет на балансе 32 зачетных пункта, которые пока позволяют ему находиться на 21-м месте, которое приведет к понижению в эшелоне. Однако расстояние от безопасной 20-й позиции пока невелико – 1 балл.

По пути в 1/16 финала Кубка Англии клуб выбил «Сент-Олбанс», «Брекли Таун» и «Борем Вуд».

Вест Хэм

Для «молотобойцев» сезон также складывается не лучшим образом, хотя в последних турах коллектив значительно улучшил свои результаты. В общей сложности, за 26 туров Премьер-лиги лондонцы смогли набрать 24 балла, благодаря которым пока находятся на 18-й строчке турнирной таблицы. Однако от 17-го места расстояние не серьезное – всего 3 зачетных пункта.

В 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» со счетом 2:1 одолел «КПР».

Личные встречи

Команды еще не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • В последних 6-х матчах «Вест Хэм» одержал 4 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1-е поражение.
  • За последние 23 матча «Вест Хэм» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.
  • «Бертон» в свою очередь пропускал в каждом из последних 11 поединков Первой лиги.
  • Безвыигрышная серия «Бертона» длится уже 5 матчей.

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, особенно проблемными в них звено обороны. Думаю, это приведет к большому количеству голов, так что поставлю на тотал более 2.5 (с коэффициентом 1.52 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Бертон Альбион
14 февраля 2026 -
14:15
Вест Хэм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
