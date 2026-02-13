Кубок Испании13 февраля 2026, 11:33 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:52
1002
3
Тренер Барселоны: «Это позор и катастрофа, а не офсайд»
Флик недоволен судейством
13 февраля 2026, 11:33 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:52
1002
Барселона в матче Кубка Испании неожиданно проиграла Атлетико 0:4, а наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик недоволен судейством в целом и моментом с отменой гола защитника Пау Кубарси в частности.
«Отменили гол Кубарси, но сколько мы ждали решение? Семь минут, серьезно? Это не офсайд, а катастрофа, это позор. При этом арбитры ничего не говорят и не объясняют».
«Не понимаю, где там офсайд», – сказал Флик.
При этом у Барселоны будет шанс отыграться в ответном полуфинале на своем поле.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 12 февраля 2026, 09:40 16
Александр проведет поединок против Верховена
Футбол | 13 февраля 2026, 09:22 0
Олег Федорчук назвал главных конкурентов «сине-желтых» в борьбе за победу в группе
Футбол | 13.02.2026, 05:42
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Флик так удивлен, как будто судьи первый раз против Барсы судят. Должен был уже привыкнуть. И да - офсайда там небыло,
Показать Скрыть 1 ответ
Ну просрали , так скажи беру відповідальність на себе , ні пля філософія про офсайд
Популярные новости
12.02.2026, 07:39 11
12.02.2026, 06:45 10
13.02.2026, 04:32 2
12.02.2026, 11:57 4
11.02.2026, 19:15 3
11.02.2026, 08:14 7
12.02.2026, 07:00 6
11.02.2026, 23:21 22