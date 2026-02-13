Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Барселоны: «Это позор и катастрофа, а не офсайд»
Кубок Испании
13 февраля 2026, 11:33 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:52
1002
3

Тренер Барселоны: «Это позор и катастрофа, а не офсайд»

Флик недоволен судейством

13 февраля 2026, 11:33 | Обновлено 13 февраля 2026, 11:52
1002
3 Comments
Тренер Барселоны: «Это позор и катастрофа, а не офсайд»
Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона в матче Кубка Испании неожиданно проиграла Атлетико 0:4, а наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик недоволен судейством в целом и моментом с отменой гола защитника Пау Кубарси в частности.

«Отменили гол Кубарси, но сколько мы ждали решение? Семь минут, серьезно? Это не офсайд, а катастрофа, это позор. При этом арбитры ничего не говорят и не объясняют».

«Не понимаю, где там офсайд», – сказал Флик.

При этом у Барселоны будет шанс отыграться в ответном полуфинале на своем поле.

По теме:
Букмекер запускает футбольный симулятор вместе со знаменитым тренером
Капитан Барселоны разнес арбитра после фиаско с Атлетико: «Скандал...»
После рекордных шести минут проверки VAR арбитр отменил гол Барселоны
Пау Кубарси Барселона Атлетико Мадрид Ханс-Дитер Флик Кубок Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Бокс | 12 февраля 2026, 09:40 16
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх
Усик подписал контракт на сенсационный бой, который организует Аль-Шейх

Александр проведет поединок против Верховена

Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Футбол | 13 февраля 2026, 09:22 0
Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций
Известный эксперт вынес вердикт сборной Украины после жеребьевки Лиги наций

Олег Федорчук назвал главных конкурентов «сине-желтых» в борьбе за победу в группе

Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Футбол | 13.02.2026, 05:42
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Динамо попало в скандал. Клуб раскритиковали, и дело не в футболе
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Футбол | 12.02.2026, 19:43
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников на осень. Итоги жеребьевки Лиги наций
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры | 12.02.2026, 10:16
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Позор года! Украинца Гераскевича дисквалифицировали на Олимпиаде-2026
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Флик так удивлен, как будто судьи первый раз против Барсы судят. Должен был уже привыкнуть. И да - офсайда там небыло,
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Ну просрали , так скажи беру відповідальність на себе , ні пля філософія про офсайд
Ответить
-1
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
Шахтер готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги
12.02.2026, 07:39 11
Футбол
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
Усик назвал самого сложного соперника: «Хочу его победить»
12.02.2026, 06:45 10
Бокс
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
Определен самый богатый спортсмен Олимпиады-2026. Цифры впечатляют
13.02.2026, 04:32 2
Олимпийские игры
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
Суркис, Костюк и Буяльский обратились к Гераскевичу. Есть заявление Динамо
12.02.2026, 11:57 4
Олимпийские игры
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
11.02.2026, 08:14 7
Футбол
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
Шахтер окончательно принял решение о судьбе Ефима Конопли
12.02.2026, 07:00 6
Футбол
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина неожиданно проиграла Калинской в 1/8 финала супертурнира в Дохе
11.02.2026, 23:21 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем