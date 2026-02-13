Тренер Барселоны: «Это позор и катастрофа, а не офсайд»

Барселона в матче Кубка Испании неожиданно проиграла Атлетико 0:4, а наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик недоволен судейством в целом и моментом с отменой гола защитника Пау Кубарси в частности.

«Отменили гол Кубарси, но сколько мы ждали решение? Семь минут, серьезно? Это не офсайд, а катастрофа, это позор. При этом арбитры ничего не говорят и не объясняют».

«Не понимаю, где там офсайд», – сказал Флик.

При этом у Барселоны будет шанс отыграться в ответном полуфинале на своем поле.