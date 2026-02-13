Верес сыграет товарищеский матч с Динамо Тбилиси
Поединок «Верес» – «Динамо» состоится 13 февраля в 13:00
«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с «Динамо» Тбилиси из Грузии. По договоренности сторон матч пройдет в закрытом режиме.
Чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Динамо» Тбилиси в 36 матчах набрало 57 очков. В турнирной таблице команда заняла четвертое место.
«Верес» свой предыдущий спарринг проводил 10 февраля. Команда сыграла вничью 1:1 с датским клубом «Видовре».
Товарищеский матч. Турция. 13 февраля, 13:00
«Верес» (Украина) – «Динамо» Тбилиси (Грузия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник «сине-желтых» считает, что в нашей группе развязка наступит в последнем туре
13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори