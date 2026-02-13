Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 февраля 2026, 12:38
Верес сыграет товарищеский матч с Динамо Тбилиси

Поединок «Верес» – «Динамо» состоится 13 февраля в 13:00

13 февраля 2026, 12:38
Верес сыграет товарищеский матч с Динамо Тбилиси
НК Верес

«Верес» продолжает работу на учебно-тренировочных сборах в Турции. В пятницу, 13 февраля, подопечные Олега Шандрука проведут контрольный матч с «Динамо» Тбилиси из Грузии. По договоренности сторон матч пройдет в закрытом режиме.

Чемпионат Грузии проводится по системе весна-осень. В прошлом сезоне «Динамо» Тбилиси в 36 матчах набрало 57 очков. В турнирной таблице команда заняла четвертое место.

«Верес» свой предыдущий спарринг проводил 10 февраля. Команда сыграла вничью 1:1 с датским клубом «Видовре».

Товарищеский матч. Турция. 13 февраля, 13:00

«Верес» (Украина) – «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Заря проводит товарищеский матч с клубом Ауда. Стартовые составы
Шахтер – Дила. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Клуб УПЛ решил остаться в Турции
