Где cмотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Дила

Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.

13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.

В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.

Гдеcмотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Дила

Видеотрансляция матча проводится на YouTube