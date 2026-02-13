Где cмотреть онлайн товарищеский матч Шахтер – Дила
13 февраля в 13:00 проходит контрольный матч на сборах в Турции
Донецкий Шахтер проводит контрольный матч на сборах в зимнее межсезонье.
13 февраля в 13:00 встречаются Шахтер Донецк и грузинская команда Дила Гори.
Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Команды встречаются в турецкой Анталии на стадионе Мардан.
В турнирной таблице УПЛ Шахтер занимает второе место (35 очков), уступая черкасскому ЛНЗ.
Видеотрансляция матча проводится на YouTube
