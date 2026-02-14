СНИГУР: «Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100»

Украинская теннисистка Дарья Снигур в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировала выход в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, оценила шансы подняться в топ-100 мирового рейтинга, а также ответила на другие вопросы.

– Дарья, как в целом оцените свое выступление в Клуже?

– На турнир ехала без особых надежд. Понимала, что чтобы полноценно играть на турнире, нужно было пройти квалификацию. Поэтому то, что потом было на нем, можно охарактеризовать одним словом – «довольна». Как я сказала, я довольна не только таким результатом, а вообще всем турниром. Безусловно, такая игра, которую я демонстрировала, придает мне уверенность, несмотря на счет и сколько геймов ты проиграла в сете.

– В четвертьфинале вы сыграли с китаянкой Юэ Юань ожержали победу с камбеком. Вы проиграли первый сет 4:6, затем забрали сет 6:0 и решающиая партия – 7:5! Как прокомментируете эту победу?

– Сверхтяжелая победа, которая забрала много сил и энергии. С первого гейма Юань Юэ начала все попадать, и я понимала, что будет не легко. Она отличный игрок, имеет хороший опыт на больших турнирах, стояла в топ-50. Во втором сете уже я стала больше попадать, а она больше ошибаться. Ну а в третьем сете начались «качели». У меня были возможности закрыть этот матч без таких нервов. Но получилось так, что она в 10-м гейме подавала на матч новыми мячами и где-то не справилась с волнением и подала две двойные, чем я воспользовалась. Забрав ее подачу, я сумела удержать свою и со второго матчбола, не без риска, закрыла тяжелый матч, давший мне билет в первый полуфинал WTA.

– В полуфинале вы проиграли опытной Соране Кырсте. Известная румынка в финале очень уверенно обыграла Эмму Радукану. Можно ли сказать, что Кырстя очень хорошо подготовилась к домашнему турниру?

– Да, Сорана, как говорится, весь турнир провела на опыте. Видно, что она была настроена именно на этот домашний турнир, поэтому со следующего она снялась после победы. Мне не удалось ей навязать достойную борьбу по некоторым причинам, но это никак не умаляет ее прекрасную форму на тот момент. Потому ей только респект.

Getty Images/Global Images Ukraine

– Эмма Радукану сейчас входит в топ-25 лучших теннисисток планеты, и вы показали примерно одинаковый результат против Сораны. Что можете сказать?

– У каждой из нас свои причины, почему мы так сыграли с Кырстей. Но я разбираю только свои поражения, поэтому с каким счетом проиграла Эмма для меня не имеет значения.

– Как думаете, если получится и дальше так играть, то, может, тоже окажетесь в топ-25 WTA?

– Надеюсь, что такая игра как минимум поможет мне зайти в топ-100. А дальше будем смотреть.

– Вы впервые сыграли в полуфинале WTA 250. Какие эмоции от такого достижения?

– Это был мой первый полуфинал WTA, потому эмоции невероятные. Не думала, что это произойдет именно на этом турнире.

– Вы опубликовали в Instagram фото с турнира Transylvania Open-2026 и подписали их фразой «It's always magical to play here» («Играть здесь всегда волшебно»). И действительно, в Клуж-Напоке волшебно играть?

– Именно девиз турнира – game, set, magic – обязывает так играть. Именно так мне и удалось, я думаю, сыграть на этом турнире.

– Если сложить осенне-зимний период на данный момент, то вы выиграли турнир в Глазго и дошли до полуфинала в Клуж-Напоке. Как можно оценить эти два результата вместе?

– Да, результаты хорошие, но не следует забывать, что в Клуж-Напоке был другой состав игроков. Потому этот результат меня радует больше, хотя это и был полуфинал.

– Какие следующие планы? Где планируете сыграть и снова порадовать своей игрой и результатами?

– После турнира в Клуж-Напоке я должна была сыграть два турнира 125 в Португалии. С первого я снялась, во втором буду участвовать.