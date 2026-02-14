Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Интер Милан
14.02.2026 21:45 - : -
Ювентус
Италия
14 февраля 2026, 17:35 | Обновлено 14 февраля 2026, 17:37
Интер – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 14 февраля в 21:45 по Киеву

Коллаж Sport.ua

14 февраля на Джузеппе Меацца пройдет матч 25-го тура Серии А Италии, в котором Интер встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Интер

Команда год назад постепенно потеряла шансы взять целый ряд трофеев - зимой уступила в решающем поединке за Суперкубок, весной пропустила выше Наполи в Серии А, параллельно проиграв соседнему Милану еще и в кубковом полуфинале, а закончилось все тогда 0:5 с ПСЖ в Лиге чемпионов. Не так хотел попрощаться с проектом Симоне Индзаги, что как раз договорился с Аль-Хилялем...

Нынешний наставник, Киву, вроде бы тоже набил свои шишки - еще летом рано вылетел с новыми подопечными из клубного чемпионата мира, в прошлом месяце сразу проиграл Болонье в рамках Суперкубка. Но в целом результаты очень хорошие. Тут и достаточно уверенный выход в плей-офф Лиги чемпионов, и победы в кубке, где уже пробились в 1/2. Но, главное, получается единолично лидировать в Серии А - там создано отрыв от Милана, не говоря уже обо всех остальных.

Ювентус

Клуб после ряда довольно скромных сезонов выиграл в 2024-м году кубок Италии под руководством Аллегри. Но того уволили сразу после финала, при том, что в и Серии А тогда получилось подняться на третье место! Потом в Турине делали ставку на Тиаго Мотту и Игора Тудора, но оба известных в недавнем прошлом футболиста в итоге тут проваливались.

Так команда досталась Спаллетти, что был вынужден разбираться с накопившимися проблемами. Получается не все - как не вспомнить 0:3 в кубке с Аталантой! Есть осечки, и довольно болезненные, и в других турнирах. Но, главное, итальянцы и в Лиге чемпионов в итоге вышли достаточно уверенно в плей-офф, и в Серии А борются пока что успешно за то, чтобы как минимум повторить результат 2024/2025, то есть финишировать в квартете лучших.

Статистика личных встреч

Ювентус проиграл только один поединок из пяти последних, более того, победил дважды кряду.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.14 для Интера и 4.01 для Ювентуса. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы ждут реванша лидера чемпионата. Он в отличной форме и играет дома - пора побеждать старого соперника (коэффициент - 2,04).

Прогноз Sport.ua
Интер Милан
14 февраля 2026 -
21:45
Ювентус
Победа Интера 2.04
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Интер Милан Ювентус Интер - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
