Украинский форвард забил 11-й гол в Германии, а его команда победила 2:1
Дмитрий Богданов продолжает демонстрировать уверенную игру в структуре ФК «Унион Берлин»
Украинский форвард Дмитрий Богданов отметился очередным результативным ударом в составе немецкого клуба «Унион Берлин».
Талантливый немецкий нападающий помог команде U-19 одолеть «Хоффенхайм» со счетом 2:1, забив решающий гол. Эта победа позволила берлинскому клубу набрать четыре балла после двух туров.
В группе А молодежного чемпионата «Унион Берлин» занимает третье место, уступая «Майнцу» и «Леверкузену» по дополнительным показателям.
В нынешнем сезоне Богданов провел девять матчей за U-19, в которых забил 11 голов. В активе форварда – одна игра за первую команду в Кубке Германии (один ассист) и один поединок в Юношеском кубке (один ассист).
Кроме того, украинец шесть раз попадал в заявку «Унион Берлин» на матчи Бундеслиги.
Богданов находился в структуре киевского «Динамо», которое покинул в июле 2022 года и присоединился к дрезденскому «Динамо», в составе которого провел 51 матч и забил 35 мячей (включая игры за U-17 и U-19).
С августа прошлого года защищает цвета берлинского «Униона».
