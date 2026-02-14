Украинский форвард забил 11-й гол в Германии, а его команда победила 2:1

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Богданов

Украинский форвард Дмитрий Богданов отметился очередным результативным ударом в составе немецкого клуба «Унион Берлин».

Талантливый немецкий нападающий помог команде U-19 одолеть «Хоффенхайм» со счетом 2:1, забив решающий гол. Эта победа позволила берлинскому клубу набрать четыре балла после двух туров.

В группе А молодежного чемпионата «Унион Берлин» занимает третье место, уступая «Майнцу» и «Леверкузену» по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне Богданов провел девять матчей за U-19, в которых забил 11 голов. В активе форварда – одна игра за первую команду в Кубке Германии (один ассист) и один поединок в Юношеском кубке (один ассист).

Кроме того, украинец шесть раз попадал в заявку «Унион Берлин» на матчи Бундеслиги.

Богданов находился в структуре киевского «Динамо», которое покинул в июле 2022 года и присоединился к дрезденскому «Динамо», в составе которого провел 51 матч и забил 35 мячей (включая игры за U-17 и U-19).

С августа прошлого года защищает цвета берлинского «Униона».

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Унион Берлин Дмитрий Богданов
Перший Серед Рівних
Український футболіст забив 11-й гол в Німеччині!!! За Уніон Берлін!!! 
в дужках і маленькими буковками - (Ю-19) 
Але ладно, без сарказму всеодно молодець. 
