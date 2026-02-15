Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3. Кубковый дубль Тонали. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии
Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.
Астон Вилла уступила Ньюкаслу со счетом 1:3. Хозяева вышли вперед на 4-й минуте после гола Дугласа Луиса.
Однако сорокиу сумели переломить ход поединка во втором тайме, забив три мяча. Дублем отметился Сандро Тонали, также забил Ник Вольтемаде.
Ньюкасл прошел в следующий раунд Кубка Англии.
Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026
Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3
Голы: Дуглас Луис, 4 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88
Видео голов и обзор
События матча
