  4. Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3. Кубковый дубль Тонали. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Астон Вилла
14.02.2026 19:45 – FT 1 : 3
Ньюкасл
Англия
15 февраля 2026, 16:43 | Обновлено 15 февраля 2026, 16:48
Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3. Кубковый дубль Тонали. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии.

Астон Вилла уступила Ньюкаслу со счетом 1:3. Хозяева вышли вперед на 4-й минуте после гола Дугласа Луиса.

Однако сорокиу сумели переломить ход поединка во втором тайме, забив три мяча. Дублем отметился Сандро Тонали, также забил Ник Вольтемаде.

Ньюкасл прошел в следующий раунд Кубка Англии.

Кубок Англии. 1/16 финала, 14 февраля 2026

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:3

Голы: Дуглас Луис, 4 – Тонали, 63, 76, Вольтемаде, 88

Видео голов и обзор

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Вольтемаде (Ньюкасл).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл), асcист Дэн Бёрн.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
45’ +1
Марко Бизот (Астон Вилла) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Астон Вилла), асcист Дуглас Луис.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
