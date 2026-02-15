Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Олимпия – 1:2. Не смогли отыграться. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рух Львов
14.02.2026 12:30 – FT 1 : 2
Олимпия Любляна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 16:36 | Обновлено 15 февраля 2026, 16:41
58
0

Рух – Олимпия – 1:2. Не смогли отыграться. Видео голов и обзор матча

«Рух» завершил сборы поражением

15 февраля 2026, 16:36 | Обновлено 15 февраля 2026, 16:41
58
0
Рух – Олимпия – 1:2. Не смогли отыграться. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

«Рух» завершил программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка провели товарищеский матч со словенским клубом «Олимпия».

Начало поединка прошло в обоюдных атаках, но первой забила «Олимпия». Счет на 26-й минуте открыл Бланко.

На 76-й минуте Митровски реализовал пенальти и довел преимущество словенского клуба до двух мячей. «Рух» ответил только голом Ивана Денисова на 79-й минуте.

Товарищеский матч. Словения. 14 февраля

«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения) – 1:2

Голы: И. Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Кевин забил очередной гол за Фулгем в Кубке Англии
Прикарпатье – Буковина – 0:5. Два разных тайма. Видео голов и обзор матча
Аль-Фатех – Аль-Наср – 0:2. Как Роналду забил 962-й мяч. Видео голов, обзор
товарищеские матчи Олимпия Любляна учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Иван Денисов видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 16:15 7
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ
Провал Украины и итальянский праздник. Виттоцци выиграла первое золото ОИ

Местные болельщики дождались триумфа своей спортсменки

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
Футбол | 14 февраля 2026, 18:23 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Футбол | 15.02.2026, 09:12
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
Футбол | 15.02.2026, 15:55
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
БУФФОН: «Я не мог спать по ночам. Никогда не видел такого игрока раньше»
14.02.2026, 05:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 53
Зимние виды
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
15.02.2026, 11:18
Бокс
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
Роналду выбрал себе новый клуб и готов пойти на уменьшение зарплаты
14.02.2026, 05:02 5
Футбол
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 5
Футбол
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
Драма на Олимпиаде. У трех сборных по 6 очков, кто вышел в четвертьфинал
14.02.2026, 20:39
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем