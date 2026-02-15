Рух – Олимпия – 1:2. Не смогли отыграться. Видео голов и обзор матча

«Рух» завершил программу спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 14 февраля, подопечные Ивана Федыка провели товарищеский матч со словенским клубом «Олимпия».

Начало поединка прошло в обоюдных атаках, но первой забила «Олимпия». Счет на 26-й минуте открыл Бланко.

На 76-й минуте Митровски реализовал пенальти и довел преимущество словенского клуба до двух мячей. «Рух» ответил только голом Ивана Денисова на 79-й минуте.

Товарищеский матч. Словения. 14 февраля

«Рух» (Украина) – «Олимпия» (Словения) – 1:2

Голы: И. Денисов, 79 – Бланко, 26, Митровски, 76 (пенальти)

Видео голов и обзор матча