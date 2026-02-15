Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру
Украина. Премьер лига
Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру

В фокус внимания «горняков» угодил талант «Сантоса»

Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру
instagram.com/mateusxavier07. Матеус Шавьер

18-летний левый вингер «Сантоса» Матеус Шавьер в скором времени может оказаться в украинской Премьер-лиге.

Интерес к подписанию футболиста проявляет «Шахтер», представители которого на текущей неделе уже провели встречу с представителями Шавьера, на которой дали понять, что прорабатывают список из четырех молодых игроков, но именно воспитанник «Сантоса» является для них приоритетной кандидатурой.

Интерес к Шавьеру проявляют также другие европейские клубы, однако в лигах, где они выступают, трансферное окно уже закрыто, в отличие от Украины.

Матеус Шавьер блестяще проявил себя в текущем году на Копинье – молодежном Кубке Сан-Паулу, – где забил 5 мячей в 5 матчах.

Напомним, в конце августа минувшего года из «Сантоса» в «Шахтер» перебрался 18-летний центрфорвард Лука Мейреллиш, который обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро.

Шахтер нацелился на игрока сборной Украины U-21. У него 49 матчей в УПЛ
Арда ТУРАН: «Это фантастически. Даже не смотря на войну...»
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
Шахтер Донецк Сантос трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Diário do Peixe
New Zelander
Чудово! 
