Шахтер готовится сделать предложение по Матеусу Шавьеру

18-летний левый вингер «Сантоса» Матеус Шавьер в скором времени может оказаться в украинской Премьер-лиге.

Интерес к подписанию футболиста проявляет «Шахтер», представители которого на текущей неделе уже провели встречу с представителями Шавьера, на которой дали понять, что прорабатывают список из четырех молодых игроков, но именно воспитанник «Сантоса» является для них приоритетной кандидатурой.

Интерес к Шавьеру проявляют также другие европейские клубы, однако в лигах, где они выступают, трансферное окно уже закрыто, в отличие от Украины.

Матеус Шавьер блестяще проявил себя в текущем году на Копинье – молодежном Кубке Сан-Паулу, – где забил 5 мячей в 5 матчах.

Напомним, в конце августа минувшего года из «Сантоса» в «Шахтер» перебрался 18-летний центрфорвард Лука Мейреллиш, который обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро.