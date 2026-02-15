Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 февраля 2026, 21:24 |
Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Ниццы

Матч Лиги 1 начнется в 21:45

Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Ниццы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в запасе «Лиона» матч 22-го тура Лига 1 против «Ницца».

Игра состоится на арене «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Выход в этом матче может стать дебютным для Яремчука за «Лион».

Стартовые составы на матч Лион – Ницца:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
