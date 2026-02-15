Франция15 февраля 2026, 21:24 |
Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Ниццы
Матч Лиги 1 начнется в 21:45
Украинский нападающий Роман Яремчук начнет в запасе «Лиона» матч 22-го тура Лига 1 против «Ницца».
Игра состоится на арене «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе и начнется в 21:45 по киевскому времени.
Выход в этом матче может стать дебютным для Яремчука за «Лион».
Стартовые составы на матч Лион – Ницца:
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter l'OGC Nice 👊🔴🔵#OLOGCN pic.twitter.com/o7hozUl1sD— Olympique Lyonnais (@OL) February 15, 2026
Notre 𝒐𝒏𝒛𝒆 🦅#ologcn pic.twitter.com/Tnx3XdtYA9— OGC Nice (@ogcnice) February 15, 2026
