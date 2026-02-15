У кого 8.8? Известна оценка Малиновского за матч против Кремонезе
Руслан провел на поле 90 минут
В воскресенье, 15 февраля, состоялся матч 25-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Стадио Джованни Цини» в Кремоне и закончилась нулевой ничьей.
Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле весь матч.
Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.1 балл из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».
Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Дженоа» Джастин Бейлов, который получил оценку 8.8.
Оценки игроков за матч Кремонезе – Дженоа:
