У кого 8.8? Известна оценка Малиновского за матч против Кремонезе

В воскресенье, 15 февраля, состоялся матч 25-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Стадио Джованни Цини» в Кремоне и закончилась нулевой ничьей.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.1 балл из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Дженоа» Джастин Бейлов, который получил оценку 8.8.

Оценки игроков за матч Кремонезе – Дженоа: