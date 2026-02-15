У кого 8.8? Известна оценка Малиновского за матч против Кремонезе

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
15 февраля 2026, 22:53 |
Руслан провел на поле 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 февраля, состоялся матч 25-го тура Серии А между «Кремонезе» и «Дженоа». Игра прошла на стадионе «Стадио Джованни Цини» в Кремоне и закончилась нулевой ничьей.

Украинский полузащитник «грифонов» Руслан Малиновский провел на поле весь матч.

Перфоманс хавбека статистический портал WhoScored оценил в 7.1 балл из 10 возможных, что стало одной из лучших оценок в составе «Дженоа».

Лучшим игроком встречи был признан вратарь «Дженоа» Джастин Бейлов, который получил оценку 8.8.

Оценки игроков за матч Кремонезе – Дженоа:

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
