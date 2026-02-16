Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Саудовская Аравия
16 февраля 2026, 00:02 |
Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Португалец может перейти в «Аль-Хиляль»

16 февраля 2026, 00:02 |
Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» уже этим летом из-за конфликта с руководством.

В то же время отмечается, что форвард не обязательно покинет страну – среди вариантов рассматривается переход в «Аль-Хиляля», который возглавляет турнирную таблицу.

В случае трансфера португалец снова сыграет с экс-партнерами по «Реалу» – Каримом Бензема и Тео Эрнандесом, а также с соотечественником Рубеном Невешем, а его семья сможет остаться в Эр-Рияде.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».

Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Serhii P.
сумнівно, навіщо тоді Бензема переходив до «Аль-Хіляля»? Навряд чи зараз вони зможуть вони вжитися з Роналду в одній команді.
