Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Португалец может перейти в «Аль-Хиляль»
Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» уже этим летом из-за конфликта с руководством.
В то же время отмечается, что форвард не обязательно покинет страну – среди вариантов рассматривается переход в «Аль-Хиляля», который возглавляет турнирную таблицу.
В случае трансфера португалец снова сыграет с экс-партнерами по «Реалу» – Каримом Бензема и Тео Эрнандесом, а также с соотечественником Рубеном Невешем, а его семья сможет остаться в Эр-Рияде.
Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор высказался о бывших лидерах «Динамо»
«Черноморец» расстался с защитником не по обоюдному согласию