Криштиану Роналду получил сенсационный вариант продолжения карьеры

Пятикратный обладатель Золотого мяча Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср» уже этим летом из-за конфликта с руководством.

В то же время отмечается, что форвард не обязательно покинет страну – среди вариантов рассматривается переход в «Аль-Хиляля», который возглавляет турнирную таблицу.

В случае трансфера португалец снова сыграет с экс-партнерами по «Реалу» – Каримом Бензема и Тео Эрнандесом, а также с соотечественником Рубеном Невешем, а его семья сможет остаться в Эр-Рияде.

Ранее португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, как мог оказаться в каталонской «Барселоне».