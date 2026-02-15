Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль
16.02.2026 20:15 - : -
Аль-Вахда Абу-Даби
Лига чемпионов
15 февраля 2026, 21:42 | Обновлено 15 февраля 2026, 21:48
Матч начнется 16 февраля в 20:15 по Киеву

ФК Аль-Хиляль

В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов АФК между «Аль-Хилялем» и «Аль-Вахдой». По киевскому времени игра начнется в 20:15.

Аль-Хиляль

Очень уверенные результаты в текущем сезоне демонстрирует саудовский коллектив. После 21 тура национальной лиги на балансе «Аль-Хиляля» есть уже 53 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 1-е место турнирной таблицы. Хотя расстояние от главного конкурента, «Аль-Насра», составляет лишь 1 пункт. В Кубке короля клуб дошел до 1/2 финала, где будет противостоять «Аль-Ахли».

За 7 игр азиатской Лиги чемпионов саудиты набрали 19 очков, позволяющих им находиться на вершине западного зачета и уже обеспечили участие в плей-офф турнира.

Аль-Вахда

Не столь уверенно себя чувствует клуб из ОАЭ. За 15 игр внутреннего чемпионата «Аль-Вахди» удалось завоевать 30 очков, которые пока позволяют занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидеров, «Аль-Айна» и «Аль-Ахли» составляет уже 8 баллов. В Кубке Президента коллектив потерпел поражение от «Юнайтед ФК» на стадии четвертьфинала.

В Лиге чемпионов АФК «Аль-Вахде» удалось добыть в борьбе 14 баллов за 7 туров, которые уже гарантировали клубу выход в плей-офф.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в 2017 году в рамках группового этапа Лиги чемпионов АФК. Тогда 1 игра завершилась вничью, а еще в 1 матче победил «Аль-Хиляль».

Интересные факты

  • «Аль-Хиляль» победил в 12/13 предыдущих домашних поединках.
  • «Аль-Хиляль» сохранил ворота сухими в каждом из 4 последних матчей.
  • «Аль-Вахда» не может победить уже в 3-х играх подряд.

Прогноз

«Аль-Хиляль» находится в отличной форме и считается фаворитом игры. Я поставлю его победу (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Аль-Хиляль
16 февраля 2026 -
20:15
Аль-Вахда Абу-Даби
Победа Аль-Хиляля 1.54 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
