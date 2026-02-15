В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После довольно удачной серии, которая позволила «Жироне» выйти из зоны вылета, «бело-красные» неожиданно проиграли «Реалу Овьедо» со счетом 0:1. Затем команда Мичела была близка к успеху в гостевом матче против «Севильи», но упустила победу на последних минутах. Еще и Стуани на восьмой компенсированной не реализовал пенальти. «Барселона» занимает вторую позицию, но в случае победы на одно очко опередит «Реал». В первом круге каталонское дерби завершилось в пользу «блаугранас», которые обыграли «бело-красных» со счетом 2:1.

