  4. Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Испании
Жирона
16.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Испания
15 февраля 2026, 22:58 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:59
Жирона – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка испанской Ла Лиги

Коллаж Sport.ua

В понедельник, 16 февраля, состоится поединок 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Барселона». Матч пройдет в Жироне на стадионе «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После довольно удачной серии, которая позволила «Жироне» выйти из зоны вылета, «бело-красные» неожиданно проиграли «Реалу Овьедо» со счетом 0:1. Затем команда Мичела была близка к успеху в гостевом матче против «Севильи», но упустила победу на последних минутах. Еще и Стуани на восьмой компенсированной не реализовал пенальти. «Барселона» занимает вторую позицию, но в случае победы на одно очко опередит «Реал». В первом круге каталонское дерби завершилось в пользу «блаугранас», которые обыграли «бело-красных» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

