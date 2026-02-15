Дубль Малена. Серия A: Наполи и Рома выдали суперматч на четыре гола
Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:2, Артем Довбик пропустил поединок
Наполи и Рома не сумели определить сильнейшего в матче 25-го тура Серии А 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе имени Диего Марадоны, завершилась со счетом 2:2.
Дубль в составе римлян оформил Дониелл Мален. Вначале нидерландский форвард отличился на 7-й минуте, а затем реализовал пенальти на 71-й.
У хозяев поля голы забили Леонардо Спинаццола и Алиссон Сантос. Спинаццола красиво положил мяч в ворота соперников дальним ударом на 40-й минуте, а Алиссон принес неаполитанцам ничью на 82-й.
Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы – украинец перенес операцию на левом бедре из-за проблем с сухожилием в январе 2026 года и вернется лишь в конце марта (в лучшем случае).
Мален провел пятый матч за Рому после аренды из Астон Виллы и забил уже пять голов. В прошлом туре он также оформил дубль, огорчив Кальяри.
В таблице чемпионата Италии Наполи с 50 очкам идет на третьем месте. У Ромы 47 баллов и четвертая позиция.
Топ-7 Серии А 2025/26: Интер (61), Милан (53), Наполи (50), Рома (47), Ювентус (46), Аталанта (42), Комо (41).
Вечером 15 числа также состоялся еще один матч 25-го тура чемпионата: Болонья на выезде одолела Торино 2:1.
Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля
Наполи – Рома – 2:2
Голы: Спинаццола, 40, Алиссон Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пен.)
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Амир Ррахмани (Алиссон Сантос, 71), Сэм Бёкема, Мигель Гутьеррес, Алессандро Буонджорно, Элиф Элмас (Билли Гилмор, 79), Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 84), Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 70), Станислав Лоботка, Антонио Вергара (Джовани Насименто, 79), Расмус Хёйлунн
Рома: Миле Свилар, Эван Н'Дика, Зеки Челик, Даниэле Гиларди, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Лоренсо Вентурино, 65), Бриан Кристанте, Уэсли Франса (Константинос Цимикас, 72), Никколо Пизилли (Ниль Эль-Айнауи, 65), Дониелл Мален (Робиниу Ваз, 72), Брайан Сарагоса (Матиас Суле, 46)
Предупреждения: Амир Ррахмани (69) – Джанлука Манчини (26)
Торино – Болонья – 1:2
Голы: Влашич, 62 – Влашич, 49 (автогол), Кастро, 70
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|25
|20
|1
|4
|60 - 21
|21.02.26 19:00 Лечче - Интер Милан14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан
|61
|2
|Милан
|24
|15
|8
|1
|40 - 18
|18.02.26 21:45 Милан - Комо13.02.26 Пиза 1:2 Милан03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Милан 1:0 Лечче15.01.26 Комо 1:3 Милан
|53
|3
|Наполи
|25
|15
|5
|5
|38 - 25
|22.02.26 16:00 Аталанта - Наполи15.02.26 Наполи 2:2 Рома07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло
|50
|4
|Рома
|25
|15
|2
|8
|31 - 16
|22.02.26 21:45 Рома - Кремонезе15.02.26 Наполи 2:2 Рома09.02.26 Рома 2:0 Кальяри02.02.26 Удинезе 1:0 Рома25.01.26 Рома 1:1 Милан18.01.26 Торино 0:2 Рома
|47
|5
|Ювентус
|25
|13
|7
|5
|43 - 23
|21.02.26 16:00 Ювентус - Комо14.02.26 Интер Милан 3:2 Ювентус08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Ювентус 3:0 Наполи17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус
|46
|6
|Аталанта
|25
|11
|9
|5
|34 - 21
|22.02.26 16:00 Аталанта - Наполи14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Комо 0:0 Аталанта25.01.26 Аталанта 4:0 Парма16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта
|42
|7
|Комо
|24
|11
|8
|5
|38 - 18
|18.02.26 21:45 Милан - Комо14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина01.02.26 Комо 0:0 Аталанта24.01.26 Комо 6:0 Торино19.01.26 Лацио 0:3 Комо15.01.26 Комо 1:3 Милан
|41
|8
|Болонья
|25
|9
|6
|10
|34 - 32
|23.02.26 21:45 Болонья - Удинезе15.02.26 Торино 1:2 Болонья08.02.26 Болонья 0:1 Парма03.02.26 Болонья 0:3 Милан25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина
|33
|9
|Лацио
|25
|8
|9
|8
|26 - 25
|21.02.26 21:45 Кальяри - Лацио14.02.26 Лацио 0:2 Аталанта08.02.26 Ювентус 2:2 Лацио30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа24.01.26 Лечче 0:0 Лацио19.01.26 Лацио 0:3 Комо
|33
|10
|Сассуоло
|25
|9
|5
|11
|29 - 35
|20.02.26 21:45 Сассуоло - Эллас Верона15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Сассуоло 0:5 Интер Милан31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе17.01.26 Наполи 1:0 Сассуоло
|32
|11
|Удинезе
|25
|9
|5
|11
|28 - 38
|23.02.26 21:45 Болонья - Удинезе15.02.26 Удинезе 1:2 Сассуоло08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе02.02.26 Удинезе 1:0 Рома26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе17.01.26 Удинезе 0:1 Интер Милан
|32
|12
|Парма
|25
|7
|8
|10
|18 - 31
|22.02.26 19:00 Милан - Парма15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона08.02.26 Болонья 0:1 Парма01.02.26 Парма 1:4 Ювентус25.01.26 Аталанта 4:0 Парма18.01.26 Парма 0:0 Дженоа
|29
|13
|Кальяри
|24
|7
|7
|10
|28 - 33
|16.02.26 21:45 Кальяри - Лечче09.02.26 Рома 2:0 Кальяри31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри17.01.26 Кальяри 1:0 Ювентус12.01.26 Дженоа 3:0 Кальяри
|28
|14
|Торино
|25
|7
|6
|12
|25 - 44
|22.02.26 13:30 Дженоа - Торино15.02.26 Торино 1:2 Болонья07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Комо 6:0 Торино18.01.26 Торино 0:2 Рома
|27
|15
|Кремонезе
|25
|5
|9
|11
|21 - 33
|22.02.26 21:45 Рома - Кремонезе15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа09.02.26 Аталанта 2:1 Кремонезе01.02.26 Кремонезе 0:2 Интер Милан25.01.26 Сассуоло 1:0 Кремонезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона
|24
|16
|Дженоа
|25
|5
|9
|11
|29 - 37
|22.02.26 13:30 Дженоа - Торино15.02.26 Кремонезе 0:0 Дженоа07.02.26 Дженоа 2:3 Наполи30.01.26 Лацио 3:2 Дженоа25.01.26 Дженоа 3:2 Болонья18.01.26 Парма 0:0 Дженоа
|24
|17
|Лечче
|24
|5
|6
|13
|15 - 31
|16.02.26 21:45 Кальяри - Лечче08.02.26 Лечче 2:1 Удинезе01.02.26 Торино 1:0 Лечче24.01.26 Лечче 0:0 Лацио18.01.26 Милан 1:0 Лечче14.01.26 Интер Милан 1:0 Лечче
|21
|18
|Фиорентина
|25
|4
|9
|12
|29 - 39
|23.02.26 19:30 Фиорентина - Пиза14.02.26 Комо 1:2 Фиорентина07.02.26 Фиорентина 2:2 Торино31.01.26 Наполи 2:1 Фиорентина24.01.26 Фиорентина 1:2 Кальяри18.01.26 Болонья 1:2 Фиорентина
|21
|19
|Пиза
|25
|1
|12
|12
|20 - 42
|23.02.26 19:30 Фиорентина - Пиза13.02.26 Пиза 1:2 Милан06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Пиза 1:3 Сассуоло23.01.26 Интер Милан 6:2 Пиза16.01.26 Пиза 1:1 Аталанта
|15
|20
|Эллас Верона
|25
|2
|9
|14
|19 - 43
|20.02.26 21:45 Сассуоло - Эллас Верона15.02.26 Парма 2:1 Эллас Верона06.02.26 Эллас Верона 0:0 Пиза31.01.26 Кальяри 4:0 Эллас Верона26.01.26 Эллас Верона 1:3 Удинезе19.01.26 Кремонезе 0:0 Эллас Верона
|15
События матча
