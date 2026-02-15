Дубль Малена. Серия A: Наполи и Рома выдали суперматч на четыре гола

Наполи и Рома не сумели определить сильнейшего в матче 25-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе имени Диего Марадоны, завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе римлян оформил Дониелл Мален. Вначале нидерландский форвард отличился на 7-й минуте, а затем реализовал пенальти на 71-й.

У хозяев поля голы забили Леонардо Спинаццола и Алиссон Сантос. Спинаццола красиво положил мяч в ворота соперников дальним ударом на 40-й минуте, а Алиссон принес неаполитанцам ничью на 82-й.

Украинский форвард Ромы Артем Довбик пропустил поединок из-за травмы – украинец перенес операцию на левом бедре из-за проблем с сухожилием в январе 2026 года и вернется лишь в конце марта (в лучшем случае).

Мален провел пятый матч за Рому после аренды из Астон Виллы и забил уже пять голов. В прошлом туре он также оформил дубль, огорчив Кальяри.

В таблице чемпионата Италии Наполи с 50 очкам идет на третьем месте. У Ромы 47 баллов и четвертая позиция.

Топ-7 Серии А 2025/26: Интер (61), Милан (53), Наполи (50), Рома (47), Ювентус (46), Аталанта (42), Комо (41).

Вечером 15 числа также состоялся еще один матч 25-го тура чемпионата: Болонья на выезде одолела Торино 2:1.

Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Спинаццола, 40, Алиссон Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пен.)

Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Амир Ррахмани (Алиссон Сантос, 71), Сэм Бёкема, Мигель Гутьеррес, Алессандро Буонджорно, Элиф Элмас (Билли Гилмор, 79), Маттео Политано (Паскуале Маццокки, 84), Леонардо Спинаццола (Матиас Оливера, 70), Станислав Лоботка, Антонио Вергара (Джовани Насименто, 79), Расмус Хёйлунн

Рома: Миле Свилар, Эван Н'Дика, Зеки Челик, Даниэле Гиларди, Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Лоренсо Вентурино, 65), Бриан Кристанте, Уэсли Франса (Константинос Цимикас, 72), Никколо Пизилли (Ниль Эль-Айнауи, 65), Дониелл Мален (Робиниу Ваз, 72), Брайан Сарагоса (Матиас Суле, 46)

Предупреждения: Амир Ррахмани (69) – Джанлука Манчини (26)

Торино – Болонья – 1:2

Голы: Влашич, 62 – Влашич, 49 (автогол), Кастро, 70

Таблица Серии А 2025/26