Форвард сборной Украины Роман Яремчук впервые сыграл в футболке французского Лиона.

Яремчук дебютировал за «детей» 15 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 против Ниццы (2:0).

Главный тренер Лионеа Жоау Фонсека выпустил Яремчука на 81-й минуте поединка уже при счете 2:0.

Украинец заменил Павела Шульца, который в этой встрече отметился ассистом на Корентена Толиссо. Помимо Толиссо, за Лион также забил Ной Нарти.

Яремчук присоединился к Лиону в зимнее трансферное окное на правах аренды из греческого Олимпиакоса. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В таблице чемпионата Франции Лион с 45 очками располагается на третьем месте. Выше подопечных Фонсеки находятся Ланс (52) и ПСЖ (51).

ФОТО. Фонсека доверил 10 минут: как Яремчук дебютировал за Лион

Getty Images/Global Images Ukraine

Видеообзор матча Лион – Ницца (2:0)

Таблица Лиги 1 2025/26