Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
16 февраля 2026, 00:59
ФОТО. Фонсека доверил 10 минут: как Яремчук дебютировал за Лион

Роман вышел на 80-й минуте поединка 22-го тура Лиги 1 против Ниццы (2:0)

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард сборной Украины Роман Яремчук впервые сыграл в футболке французского Лиона.

Яремчук дебютировал за «детей» 15 февраля в матче 22-го тура Лиги 1 сезона 2025/26 против Ниццы (2:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер Лионеа Жоау Фонсека выпустил Яремчука на 81-й минуте поединка уже при счете 2:0.

Украинец заменил Павела Шульца, который в этой встрече отметился ассистом на Корентена Толиссо. Помимо Толиссо, за Лион также забил Ной Нарти.

Яремчук присоединился к Лиону в зимнее трансферное окное на правах аренды из греческого Олимпиакоса. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

В таблице чемпионата Франции Лион с 45 очками располагается на третьем месте. Выше подопечных Фонсеки находятся Ланс (52) и ПСЖ (51).

Видеообзор матча Лион – Ницца (2:0)

Таблица Лиги 1 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ланс 22 17 1 4 42 - 17 21.02.26 18:00 Ланс - Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Ланс 1:0 Осер 52
2 ПСЖ 22 16 3 3 49 - 19 21.02.26 22:05 ПСЖ - Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль 51
3 Лион 22 14 3 5 36 - 20 22.02.26 21:45 Страсбург - Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Лион 2:1 Брест 45
4 Марсель 22 12 4 6 48 - 29 20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель24.01.26 Марсель 3:1 Ланс17.01.26 Анже 2:5 Марсель 40
5 Лилль 22 10 4 8 35 - 31 22.02.26 18:15 Анже - Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург16.01.26 ПСЖ 3:0 Лилль 34
6 Ренн 22 9 7 6 34 - 35 22.02.26 16:00 Осер - Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян18.01.26 Ренн 1:1 Гавр 34
7 Страсбург 22 9 4 9 36 - 29 22.02.26 21:45 Страсбург - Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ25.01.26 Лилль 1:4 Страсбург18.01.26 Страсбург 2:1 Мец 31
8 Монако 22 9 4 9 35 - 34 21.02.26 18:00 Ланс - Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако31.01.26 Монако 4:0 Ренн24.01.26 Гавр 0:0 Монако16.01.26 Монако 1:3 Лорьян 31
9 Лорьян 22 8 7 7 29 - 33 22.02.26 18:15 Ницца - Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант24.01.26 Ренн 0:2 Лорьян16.01.26 Монако 1:3 Лорьян 31
10 Тулуза 22 8 6 8 32 - 26 21.02.26 20:00 Тулуза - ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер25.01.26 Брест 0:2 Тулуза17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца 30
11 Анже 22 8 5 9 22 - 27 22.02.26 18:15 Анже - Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже17.01.26 Анже 2:5 Марсель 29
12 Брест 22 7 6 9 29 - 34 20.02.26 21:45 Брест - Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Брест 0:2 Тулуза18.01.26 Лион 2:1 Брест 27
13 Гавр 22 6 8 8 20 - 27 22.02.26 18:15 Нант - Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр24.01.26 Гавр 0:0 Монако18.01.26 Ренн 1:1 Гавр 26
14 Ницца 22 6 5 11 27 - 40 22.02.26 18:15 Ницца - Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест25.01.26 Нант 1:4 Ницца17.01.26 Тулуза 5:1 Ницца 23
15 ФК Париж 22 5 7 10 26 - 39 21.02.26 20:00 Тулуза - ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель25.01.26 ФК Париж 0:0 Анже18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж 22
16 Осер 22 4 5 13 17 - 30 22.02.26 16:00 Осер - Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер23.01.26 Осер 0:1 ПСЖ17.01.26 Ланс 1:0 Осер 17
17 Нант 22 3 5 14 20 - 40 22.02.26 18:15 Нант - Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант25.01.26 Нант 1:4 Ницца18.01.26 Нант 1:2 ФК Париж 14
18 Мец 22 3 4 15 22 - 49 21.02.26 22:05 ПСЖ - Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец25.01.26 Мец 2:5 Лион18.01.26 Страсбург 2:1 Мец 13
Полная таблица

