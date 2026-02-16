Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника
Подопечные Робина ван Перси смогли победить «Гоу Эхед Иглс»
15 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.
«Фейеноорд» почти весь поединок против «Гоу Эхед Иглс» играл в большинстве, но забить подопечные Роббена ван Перси смогли только под занавес. Реализованный пенальти на 90+2 минуте принес «Фейеноорду» победу (1:0).
Ничьей завершилась встреча «Телстара» и «Твенте» – 1:1. Разгромную победу одержал «Херенвен» над «Зволле» (4:2).
Матч между клубами «Спарта» Роттердам и НЕК Неймеген прервался на 6-й минуте из-за сильного снега – доигрывание состоится 17 февраля.
Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 15 февраля
«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:0
Гол: Тенгстедт, 90+2 (пен.)
Удаление: Баетен, 15
«Телстар» – «Твенте» – 1:1
Голы: ван Дейн, 17 – Пьяца, 83
«Херенвен» – «Зволле» – 4:2
Голы: Ривера, 30, Нордас, 52, Мервелд, 63, Гюрбюз, 90 – Намли, 13, Гоейер, 16
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|23
|19
|2
|2
|67 - 28
|21.02.26 19:45 ПСВ Эйндховен - Херенвен13.02.26 Волендам 2:1 ПСВ Эйндховен08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен
|59
|2
|Фейеноорд
|23
|14
|3
|6
|53 - 32
|22.02.26 21:00 Фейеноорд - Телстар15.02.26 Фейеноорд 1:0 Гоу Эхед Иглс08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам
|45
|3
|НЕК Неймеген
|23
|12
|6
|5
|57 - 38
|21.02.26 22:00 Аякс - НЕК Неймеген11.02.26 НЕК Неймеген 1:3 Утрехт07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген
|42
|4
|Аякс
|23
|11
|9
|3
|46 - 30
|21.02.26 22:00 Аякс - НЕК Неймеген14.02.26 Аякс 4:1 Фортуна Ситтард08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс
|42
|5
|Спарта Роттердам
|23
|11
|4
|8
|29 - 36
|22.02.26 17:45 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес
|37
|6
|АЗ Алкмаар
|23
|10
|6
|7
|39 - 37
|22.02.26 17:45 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам14.02.26 Эксельсиор 1:2 АЗ Алкмаар08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор
|36
|7
|Твенте
|23
|8
|11
|4
|37 - 25
|22.02.26 13:15 Твенте - Гронинген15.02.26 Телстар 1:1 Твенте07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте
|35
|8
|Херенвен
|23
|8
|7
|8
|39 - 39
|21.02.26 19:45 ПСВ Эйндховен - Херенвен15.02.26 Херенвен 4:2 Зволле11.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген
|31
|9
|Гронинген
|23
|9
|4
|10
|30 - 30
|22.02.26 13:15 Твенте - Гронинген14.02.26 Гронинген 1:2 Утрехт08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген
|31
|10
|Утрехт
|23
|8
|6
|9
|35 - 30
|22.02.26 15:30 Утрехт - Зволле14.02.26 Гронинген 1:2 Утрехт11.02.26 НЕК Неймеген 1:3 Утрехт08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам
|30
|11
|Фортуна Ситтард
|23
|7
|5
|11
|34 - 42
|20.02.26 21:00 Фортуна Ситтард - Эксельсиор14.02.26 Аякс 4:1 Фортуна Ситтард07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен
|26
|12
|Эксельсиор
|23
|7
|5
|11
|25 - 39
|20.02.26 21:00 Фортуна Ситтард - Эксельсиор14.02.26 Эксельсиор 1:2 АЗ Алкмаар06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор
|26
|13
|Зволле
|23
|7
|5
|11
|33 - 49
|22.02.26 15:30 Утрехт - Зволле15.02.26 Херенвен 4:2 Зволле07.02.26 Зволле 1:2 Волендам31.01.26 Зволле 4:1 Телстар24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар
|26
|14
|Волендам
|23
|6
|6
|11
|26 - 38
|21.02.26 21:00 НАК Бреда - Волендам13.02.26 Волендам 2:1 ПСВ Эйндховен07.02.26 Зволле 1:2 Волендам01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт
|24
|15
|Гоу Эхед Иглс
|23
|4
|11
|8
|33 - 39
|22.02.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Хераклес15.02.26 Фейеноорд 1:0 Гоу Эхед Иглс11.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс
|23
|16
|НАК Бреда
|23
|4
|7
|12
|24 - 36
|21.02.26 21:00 НАК Бреда - Волендам14.02.26 Хераклес 0:1 НАК Бреда06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген
|19
|17
|Телстар
|23
|3
|9
|11
|27 - 39
|22.02.26 21:00 Фейеноорд - Телстар15.02.26 Телстар 1:1 Твенте08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар31.01.26 Зволле 4:1 Телстар25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар
|18
|18
|Хераклес
|23
|5
|2
|16
|31 - 58
|22.02.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Хераклес14.02.26 Хераклес 0:1 НАК Бреда07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте
|17
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Черноморец» расстался с защитником не по обоюдному согласию
Валерий Лучкевич может перейти в Атырау