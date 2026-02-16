Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника
Чемпионат Нидерландов
Херенвен
15.02.2026 15:30 – FT 4 : 2
Зволле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Нидерланды
16 февраля 2026, 00:41 | Обновлено 16 февраля 2026, 00:44
15
0

Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника

Подопечные Робина ван Перси смогли победить «Гоу Эхед Иглс»

16 февраля 2026, 00:41 | Обновлено 16 февраля 2026, 00:44
15
0
Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

«Фейеноорд» почти весь поединок против «Гоу Эхед Иглс» играл в большинстве, но забить подопечные Роббена ван Перси смогли только под занавес. Реализованный пенальти на 90+2 минуте принес «Фейеноорду» победу (1:0).

Ничьей завершилась встреча «Телстара» и «Твенте» – 1:1. Разгромную победу одержал «Херенвен» над «Зволле» (4:2).

Матч между клубами «Спарта» Роттердам и НЕК Неймеген прервался на 6-й минуте из-за сильного снега – доигрывание состоится 17 февраля.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 15 февраля

«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:0

Гол: Тенгстедт, 90+2 (пен.)

Удаление: Баетен, 15

«Телстар» – «Твенте» – 1:1

Голы: ван Дейн, 17 – Пьяца, 83

«Херенвен» – «Зволле» – 4:2

Голы: Ривера, 30, Нордас, 52, Мервелд, 63, Гюрбюз, 90 – Намли, 13, Гоейер, 16

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 23 19 2 2 67 - 28 21.02.26 19:45 ПСВ Эйндховен - Херенвен13.02.26 Волендам 2:1 ПСВ Эйндховен08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен 59
2 Фейеноорд 23 14 3 6 53 - 32 22.02.26 21:00 Фейеноорд - Телстар15.02.26 Фейеноорд 1:0 Гоу Эхед Иглс08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 ПСВ Эйндховен 3:0 Фейеноорд25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам 45
3 НЕК Неймеген 23 12 6 5 57 - 38 21.02.26 22:00 Аякс - НЕК Неймеген11.02.26 НЕК Неймеген 1:3 Утрехт07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген 42
4 Аякс 23 11 9 3 46 - 30 21.02.26 22:00 Аякс - НЕК Неймеген14.02.26 Аякс 4:1 Фортуна Ситтард08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс 42
5 Спарта Роттердам 23 11 4 8 29 - 36 22.02.26 17:45 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам18.01.26 Фейеноорд 3:4 Спарта Роттердам11.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Хераклес 37
6 АЗ Алкмаар 23 10 6 7 39 - 37 22.02.26 17:45 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам14.02.26 Эксельсиор 1:2 АЗ Алкмаар08.02.26 АЗ Алкмаар 1:1 Аякс31.01.26 АЗ Алкмаар 1:3 НЕК Неймеген25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор 36
7 Твенте 23 8 11 4 37 - 25 22.02.26 13:15 Твенте - Гронинген15.02.26 Телстар 1:1 Твенте07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте 35
8 Херенвен 23 8 7 8 39 - 39 21.02.26 19:45 ПСВ Эйндховен - Херенвен15.02.26 Херенвен 4:2 Зволле11.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен07.02.26 Твенте 5:0 Херенвен01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген 31
9 Гронинген 23 9 4 10 30 - 30 22.02.26 13:15 Твенте - Гронинген14.02.26 Гронинген 1:2 Утрехт08.02.26 Гронинген 1:2 ПСВ Эйндховен31.01.26 Спарта Роттердам 2:0 Гронинген25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард18.01.26 Херенвен 0:2 Гронинген 31
10 Утрехт 23 8 6 9 35 - 30 22.02.26 15:30 Утрехт - Зволле14.02.26 Гронинген 1:2 Утрехт11.02.26 НЕК Неймеген 1:3 Утрехт08.02.26 Утрехт 0:1 Фейеноорд01.02.26 Херенвен 1:1 Утрехт25.01.26 Утрехт 0:1 Спарта Роттердам 30
11 Фортуна Ситтард 23 7 5 11 34 - 42 20.02.26 21:00 Фортуна Ситтард - Эксельсиор14.02.26 Аякс 4:1 Фортуна Ситтард07.02.26 Фортуна Ситтард 2:2 Спарта Роттердам01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Гронинген 1:2 Фортуна Ситтард17.01.26 Фортуна Ситтард 1:2 ПСВ Эйндховен 26
12 Эксельсиор 23 7 5 11 25 - 39 20.02.26 21:00 Фортуна Ситтард - Эксельсиор14.02.26 Эксельсиор 1:2 АЗ Алкмаар06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор01.02.26 Эксельсиор 2:2 Аякс24.01.26 Твенте 0:0 Эксельсиор21.01.26 АЗ Алкмаар 1:1 Эксельсиор 26
13 Зволле 23 7 5 11 33 - 49 22.02.26 15:30 Утрехт - Зволле15.02.26 Херенвен 4:2 Зволле07.02.26 Зволле 1:2 Волендам31.01.26 Зволле 4:1 Телстар24.01.26 НЕК Неймеген 2:1 Зволле17.01.26 Зволле 3:1 АЗ Алкмаар 26
14 Волендам 23 6 6 11 26 - 38 21.02.26 21:00 НАК Бреда - Волендам13.02.26 Волендам 2:1 ПСВ Эйндховен07.02.26 Зволле 1:2 Волендам01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс24.01.26 Аякс 2:0 Волендам18.01.26 Волендам 2:1 Утрехт 24
15 Гоу Эхед Иглс 23 4 11 8 33 - 39 22.02.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Хераклес15.02.26 Фейеноорд 1:0 Гоу Эхед Иглс11.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:3 Херенвен08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар01.02.26 Волендам 1:1 Гоу Эхед Иглс17.01.26 Аякс 2:2 Гоу Эхед Иглс 23
16 НАК Бреда 23 4 7 12 24 - 36 21.02.26 21:00 НАК Бреда - Волендам14.02.26 Хераклес 0:1 НАК Бреда06.02.26 НАК Бреда 0:2 Эксельсиор30.01.26 НАК Бреда 2:2 Твенте24.01.26 ПСВ Эйндховен 2:2 НАК Бреда17.01.26 НАК Бреда 3:4 НЕК Неймеген 19
17 Телстар 23 3 9 11 27 - 39 22.02.26 21:00 Фейеноорд - Телстар15.02.26 Телстар 1:1 Твенте08.02.26 Гоу Эхед Иглс 1:1 Телстар31.01.26 Зволле 4:1 Телстар25.01.26 Телстар 0:1 АЗ Алкмаар17.01.26 Эксельсиор 2:2 Телстар 18
18 Хераклес 23 5 2 16 31 - 58 22.02.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Хераклес14.02.26 Хераклес 0:1 НАК Бреда07.02.26 НЕК Неймеген 4:1 Хераклес01.02.26 Хераклес 2:1 Фортуна Ситтард25.01.26 Фейеноорд 4:2 Хераклес18.01.26 Хераклес 0:2 Твенте 17
Полная таблица

По теме:
Снега белого насыпала зима. Перенесен матч чемпионата Нидерландов
ВИДЕО. Тренер Аякса прокомментировал травму Зинченко
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
чемпионат Нидерландов по футболу Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Телстар Твенте Херенвен Спарта Роттердам НЕК Неймеген Зволле
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Футбол | 14 февраля 2026, 23:52 2
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб
Ярослава Ракицкого заставили прекратить играть за футбольный клуб

«Черноморец» расстался с защитником не по обоюдному согласию

Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо
Футбол | 15 февраля 2026, 22:12 0
Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо
Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо

Валерий Лучкевич может перейти в Атырау

Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Бокс | 15.02.2026, 10:55
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Футбол | 14.02.2026, 22:36
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Легенда Динамо и обладатель ЗМ разорвал отношения с дочерью и внуками
Отец Гераскевича: «Пронизанная насквозь коррупцией и политикой организация»
Олимпийские игры | 15.02.2026, 19:09
Отец Гераскевича: «Пронизанная насквозь коррупцией и политикой организация»
Отец Гераскевича: «Пронизанная насквозь коррупцией и политикой организация»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 3
Бокс
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
Бывший футболист Динамо рассказал, что пошел на поклон к путину
14.02.2026, 08:37 17
Футбол
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
Шахтер готовит трансфер игрока, на которого установили космическую цену
14.02.2026, 06:45 8
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
Леннокс Льюис назвал двух боксеров, которые превзошли его, Усика и Кличко
15.02.2026, 09:14 3
Бокс
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Объявляю битву титанов на боксерском ринге»
14.02.2026, 02:44
Бокс
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
ОИ-2026. Победный спурт. Определена золотая медалистка спринта
14.02.2026, 16:41 23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем