Спасительный пенальти. Фейеноорд, играя в большинстве, дожал соперника

15 февраля состоялись матчи 23-го тура чемпионата Нидерландов 2025/26.

«Фейеноорд» почти весь поединок против «Гоу Эхед Иглс» играл в большинстве, но забить подопечные Роббена ван Перси смогли только под занавес. Реализованный пенальти на 90+2 минуте принес «Фейеноорду» победу (1:0).

Ничьей завершилась встреча «Телстара» и «Твенте» – 1:1. Разгромную победу одержал «Херенвен» над «Зволле» (4:2).

Матч между клубами «Спарта» Роттердам и НЕК Неймеген прервался на 6-й минуте из-за сильного снега – доигрывание состоится 17 февраля.

Чемпионат Нидерландов. 23-й тур, 15 февраля

«Фейеноорд» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:0

Гол: Тенгстедт, 90+2 (пен.)

Удаление: Баетен, 15

«Телстар» – «Твенте» – 1:1

Голы: ван Дейн, 17 – Пьяца, 83

«Херенвен» – «Зволле» – 4:2

Голы: Ривера, 30, Нордас, 52, Мервелд, 63, Гюрбюз, 90 – Намли, 13, Гоейер, 16

Турнирная таблица: