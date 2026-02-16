Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лион – Ницца – 2:0. Дебют Роман Яремчука во Франции. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
Лион
15.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
Ницца
Франция
16 февраля 2026, 01:10 |
Лион – Ницца – 2:0. Дебют Роман Яремчука во Франции. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля Лион переиграл Ниццу 2:0 в матче 22-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Парк Олимпик Лион. Голами за хозяев отличились Корентен Толиссо и Ноа Нарти.

На 80-й минуте в составе хозяев дебютировал украинский форвард Роман Яремчук, который зимой присоединился к «детям» из греческого Олимпиакоса на правах аренды.

Лига 1 2025/26. 22-й тур, 15 февраля

Лион – Ницца – 2:0

Голы: Толиссо, 45+1, Нартей, 64

Видеообзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Нарти (Лион).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Корентен Толиссо (Лион), асcист Павел Шульц.
Яремчук удачно дебютирует за Лион: статистика и оценка от Sofascore
ФОТО. Фонсека доверил 10 минут: как Яремчук дебютировал за Лион
ВИДЕО. Хавбек Украины U-21 забил первый гол в сезоне за команду Боруссии Д
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
