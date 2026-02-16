15 февраля Лион переиграл Ниццу 2:0 в матче 22-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча прошла на стадионе Парк Олимпик Лион. Голами за хозяев отличились Корентен Толиссо и Ноа Нарти.

На 80-й минуте в составе хозяев дебютировал украинский форвард Роман Яремчук, который зимой присоединился к «детям» из греческого Олимпиакоса на правах аренды.

Лига 1 2025/26. 22-й тур, 15 февраля

Лион – Ницца – 2:0

Голы: Толиссо, 45+1, Нартей, 64

Видеообзор матча