  Месси считает его предателем. Лионель принял решение по поводу Барселоны
Испания
Месси считает его предателем. Лионель принял решение по поводу Барселоны

Аргентинец не будет поддерживать ни одного президента

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не планирует поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах президента клуба, которые состоятся 15 марта.

Отмечается, что Месси до сих пор имеет напряженные отношения с действующим президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – аргентинец считает его предателем. Футболист был разочарован тем, что клуб не продлил с ним контракт, а неудачная попытка возвращения через два года только ухудшила ситуацию. Несмотря на попытки руководства наладить контакт, Месси избегал общения.

Сейчас Лионель готов обсуждать возвращение в клуб только в долгосрочной перспективе и пока не определился, в какой роли это может произойти.

Жоан Лапорта Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лионель Месси
Дмитрий Олийченко Источник: Marca
