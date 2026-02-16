Месси считает его предателем. Лионель принял решение по поводу Барселоны
Аргентинец не будет поддерживать ни одного президента
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не планирует поддерживать ни одного из кандидатов на предстоящих выборах президента клуба, которые состоятся 15 марта.
Отмечается, что Месси до сих пор имеет напряженные отношения с действующим президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой – аргентинец считает его предателем. Футболист был разочарован тем, что клуб не продлил с ним контракт, а неудачная попытка возвращения через два года только ухудшила ситуацию. Несмотря на попытки руководства наладить контакт, Месси избегал общения.
Сейчас Лионель готов обсуждать возвращение в клуб только в долгосрочной перспективе и пока не определился, в какой роли это может произойти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Странная утечка: судьбу тренера «слили» через беговое приложение
Украинец может вернуться в АПЛ