Мудрика обвинили в откровенной лжи, чтобы сохранить лицо

Украинский вингер Михаил Мудрик попал в очередной скандал. Его профиль на платформе FACEIT был временно заблокирован из-за конфликта с польскими игроками во время матча в Counter-Strike 2. Причиной санкций стала словесная перепалка в чате.

Игрок 4RR0K раскрыл подробности конфликта, опровергнув слова о том, что польские игроки попытались спровоцировать его фразой «слава россии».

«Михаил Мудрик в интервью заявил, что мы начали провоцировать его, сказав «слава россии» в начале матча. Это просто неправда, что можно легко проверить, просмотрев демоверсию. Откровенная ложь, чтобы сохранить лицо», – сказал поляк.