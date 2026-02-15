Франция15 февраля 2026, 23:37 | Обновлено 15 февраля 2026, 23:39
240
0
ФОТО. Яремчук дебютировал за Лион в матче чемпионата Франции
Роман вышел на поле в поединке 22-го тура против Ниццы при счете 2:0 на 80-й минуте
15 февраля 2026, 23:37 | Обновлено 15 февраля 2026, 23:39
240
0
30-летний украинский форвард Роман Яремчук дебютировал за французский Лион.
Яремчук вышел на поле на 80-й минуте матча 22-го тура Лиги 1 2025/26 против Ниццы. Роман заменил Павела Шульца.
ФОТО. Яремчук дебютировал за Лион в матче чемпионата Франции
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 февраля 2026, 17:35 13
Экс-вингер Шахтера поразил ворота Сток Сити
Бокс | 15 февраля 2026, 09:14 1
Легендарный супертяжеловес выделил Джека Джонсона и Мухаммеда Али
Футбол | 15.02.2026, 10:40
Футбол | 15.02.2026, 22:13
Футбол | 15.02.2026, 09:12
Комментарии 0
Популярные новости
15.02.2026, 08:43 33
14.02.2026, 09:22
15.02.2026, 10:55 2
14.02.2026, 08:37 17
14.02.2026, 04:22 1
14.02.2026, 08:12
15.02.2026, 11:18 1