ФОТО. Яремчук дебютировал за Лион в матче чемпионата Франции

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
15 февраля 2026, 23:37 | Обновлено 15 февраля 2026, 23:39
Роман вышел на поле в поединке 22-го тура против Ниццы при счете 2:0 на 80-й минуте

30-летний украинский форвард Роман Яремчук дебютировал за французский Лион.

Яремчук вышел на поле на 80-й минуте матча 22-го тура Лиги 1 2025/26 против Ниццы. Роман заменил Павела Шульца.

По теме:
Дебют Яремчука. Лион с комфортным счетом обыграл Ниццу
Сыграет ли Яремчук? Известен состав Лиона на матч против Ниццы
«Он переживает трудный период». Во Франции рассказали о проблемах Забарного
фото дебют Роман Яремчук Лион Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Павел Шульц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
