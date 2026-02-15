Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевское «Динамо» отказалось отпускать полузащитника Николая Шапаренко в испанскую «Жирону».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, каталонский клуб предлагал подписать украинца бесплатно с условием, что «Динамо» получит 25% от суммы возможного будущего трансфера.

Такое предложение руководство киевлян не приняло. Ранее Шапаренко продлил контракт с «Динамо» на пять лет.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.