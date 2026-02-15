Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
15 февраля 2026, 23:42 |
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко

Киевляне отклонили предложение

Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» отказалось отпускать полузащитника Николая Шапаренко в испанскую «Жирону».

По информации журналиста Михаила Спиваковского, каталонский клуб предлагал подписать украинца бесплатно с условием, что «Динамо» получит 25% от суммы возможного будущего трансфера.

Такое предложение руководство киевлян не приняло. Ранее Шапаренко продлил контракт с «Динамо» на пять лет.

27-летний полузащитник выступает за «Динамо» с 2018 года. В этом сезоне УПЛ Шапаренко сыграл 11 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста, а также имеет 48 поединков в составе сборной Украины.

