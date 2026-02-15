Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо
Казахстанский клуб скоро подпишет украинца, от которого отказалось Динамо

Валерий Лучкевич может перейти в Атырау

ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Казахстанский «Атырау» серьезно интересуется украинским фланговым защитником Валерием Лучкевичем, сообщает Telegram-канал AmanVIBE.

По информации источника, клуб из Премьер-лиги очень близок к подписанию контракта с 30-летним футболистом в ближайшее время.

Последним клубом 29-летнего свободного агента было киевское «Динамо», к которому он присоединился весной 2025 года, однако покинул столичный клуб уже через 3 месяца.

В составе киевского «Динамо» Валерий Лучкевич успел провести 3 матча (суммарно 90 игровых минут на поле), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Валерий Лучкевич свободный агент трансферы чемпионат Казахстана по футболу Атырау
Дмитрий Вус Источник: Telegram
