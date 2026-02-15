ВИДЕО. Четыре гола за 45 минут. РБ Лейпциг избежал домашнего поражения
«Вольфсбург» был близок к сенсации
15 февраля состоялись два заключительных матча 22-го тура немецкой Бундеслиги.
«РБ Лейпциг» дома устроил голевую перестрелку с «Вольфсбургом», которая не принесла хозяевам желаемого результата. «Быки», несмотря на большее количество ударов, довольствовались ничьей – 2:2.
«Аугсбург» ожидаемо обыграл главного аутсайдера лиги – «Хайденхайм» (1:0). Решающий мяч с пенальти забил Алексис Клод-Морис.
Бундеслига. 22-й тур, 15 февраля
«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Диоманде, 70, Груда, 89 – Амура, 52, Сванберг, 78
«Аугсбург» – «Хайденхайм» – 1:0
Гол: Клод-Морис, 80 (пен.)
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|22
|18
|3
|1
|82 - 19
|21.02.26 16:30 Бавария - Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария
|57
|2
|Боруссия Д
|22
|15
|6
|1
|47 - 20
|21.02.26 19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули
|51
|3
|Хоффенхайм
|22
|14
|3
|5
|47 - 28
|21.02.26 16:30 Кельн - Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм
|45
|4
|Штутгарт
|22
|13
|3
|6
|41 - 29
|22.02.26 20:30 Хайденхайм - Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин
|42
|5
|РБ Лейпциг
|22
|12
|4
|6
|42 - 30
|21.02.26 19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг
|40
|6
|Байер
|21
|12
|3
|6
|43 - 27
|21.02.26 16:30 Унион Берлин - Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|44 - 46
|21.02.26 16:30 Бавария - Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф
|31
|8
|Фрайбург
|22
|8
|6
|8
|32 - 36
|22.02.26 16:30 Фрайбург - Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург
|30
|9
|Гамбург
|21
|6
|7
|8
|24 - 31
|20.02.26 21:30 Майнц - Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М
|25
|10
|Унион Берлин
|22
|6
|7
|9
|28 - 37
|21.02.26 16:30 Унион Берлин - Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин
|25
|11
|Аугсбург
|22
|7
|4
|11
|25 - 39
|21.02.26 16:30 Вольфсбург - Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург
|25
|12
|Кельн
|22
|6
|5
|11
|31 - 37
|21.02.26 16:30 Кельн - Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц
|23
|13
|Боруссия М
|22
|5
|7
|10
|25 - 37
|22.02.26 16:30 Фрайбург - Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М
|22
|14
|Майнц
|22
|5
|6
|11
|25 - 37
|20.02.26 21:30 Майнц - Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|5
|5
|12
|31 - 46
|21.02.26 16:30 Вольфсбург - Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм
|20
|16
|Вердер
|22
|4
|7
|11
|22 - 42
|22.02.26 18:30 Санкт-Паули - Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер
|19
|17
|Санкт-Паули
|22
|4
|5
|13
|20 - 39
|22.02.26 18:30 Санкт-Паули - Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург
|17
|18
|Хайденхайм
|22
|3
|4
|15
|19 - 48
|22.02.26 20:30 Хайденхайм - Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм
|13
События матча
