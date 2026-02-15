Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Четыре гола за 45 минут. РБ Лейпциг избежал домашнего поражения
Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
15.02.2026 18:30 – FT 2 : 2
Вольфсбург
Германия
15 февраля 2026, 22:33 | Обновлено 15 февраля 2026, 22:34
76
0

«Вольфсбург» был близок к сенсации

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялись два заключительных матча 22-го тура немецкой Бундеслиги.

«РБ Лейпциг» дома устроил голевую перестрелку с «Вольфсбургом», которая не принесла хозяевам желаемого результата. «Быки», несмотря на большее количество ударов, довольствовались ничьей – 2:2.

«Аугсбург» ожидаемо обыграл главного аутсайдера лиги – «Хайденхайм» (1:0). Решающий мяч с пенальти забил Алексис Клод-Морис.

Бундеслига. 22-й тур, 15 февраля

«РБ Лейпциг» «Вольфсбург» 2:2

Голы: Диоманде, 70, Груда, 89 – Амура, 52, Сванберг, 78

«Аугсбург» «Хайденхайм» 1:0

Гол: Клод-Морис, 80 (пен.)

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бавария 22 18 3 1 82 - 19 21.02.26 16:30 Бавария - Айнтрахт Ф14.02.26 Вердер 0:3 Бавария08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург17.01.26 РБ Лейпциг 1:5 Бавария 57
2 Боруссия Д 22 15 6 1 47 - 20 21.02.26 19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д17.01.26 Боруссия Д 3:2 Санкт-Паули 51
3 Хоффенхайм 22 14 3 5 47 - 28 21.02.26 16:30 Кельн - Хоффенхайм14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург08.02.26 Бавария 5:1 Хоффенхайм31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм 45
4 Штутгарт 22 13 3 6 41 - 29 22.02.26 20:30 Хайденхайм - Штутгарт14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин 42
5 РБ Лейпциг 22 12 4 6 42 - 30 21.02.26 19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Д15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг 40
6 Байер 21 12 3 6 43 - 27 21.02.26 16:30 Унион Берлин - Байер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Байер 1:0 Вердер17.01.26 Хоффенхайм 1:0 Байер 39
7 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 44 - 46 21.02.26 16:30 Бавария - Айнтрахт Ф14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Байер24.01.26 Айнтрахт Ф 1:3 Хоффенхайм16.01.26 Вердер 3:3 Айнтрахт Ф 31
8 Фрайбург 22 8 6 8 32 - 36 22.02.26 16:30 Фрайбург - Боруссия М14.02.26 Хоффенхайм 3:0 Фрайбург07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер01.02.26 Штутгарт 1:0 Фрайбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург 30
9 Гамбург 21 6 7 8 24 - 31 20.02.26 21:30 Майнц - Гамбург14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург31.01.26 Гамбург 2:2 Бавария23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М 25
10 Унион Берлин 22 6 7 9 28 - 37 21.02.26 16:30 Унион Берлин - Байер14.02.26 Гамбург 3:2 Унион Берлин06.02.26 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Ф31.01.26 Хоффенхайм 3:1 Унион Берлин24.01.26 Унион Берлин 0:3 Боруссия Д18.01.26 Штутгарт 1:1 Унион Берлин 25
11 Аугсбург 22 7 4 11 25 - 39 21.02.26 16:30 Вольфсбург - Аугсбург15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули24.01.26 Бавария 1:2 Аугсбург18.01.26 Аугсбург 2:2 Фрайбург 25
12 Кельн 22 6 5 11 31 - 37 21.02.26 16:30 Кельн - Хоффенхайм14.02.26 Штутгарт 3:1 Кельн08.02.26 Кельн 1:2 РБ Лейпциг30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург25.01.26 Фрайбург 2:1 Кельн17.01.26 Кельн 2:1 Майнц 23
13 Боруссия М 22 5 7 10 25 - 37 22.02.26 16:30 Фрайбург - Боруссия М14.02.26 Айнтрахт Ф 3:0 Боруссия М07.02.26 Боруссия М 1:1 Байер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М25.01.26 Боруссия М 0:3 Штутгарт17.01.26 Гамбург 0:0 Боруссия М 22
14 Майнц 22 5 6 11 25 - 37 20.02.26 21:30 Майнц - Гамбург13.02.26 Боруссия Д 4:0 Майнц07.02.26 Майнц 2:0 Аугсбург31.01.26 РБ Лейпциг 1:2 Майнц24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Кельн 2:1 Майнц 21
15 Вольфсбург 22 5 5 12 31 - 46 21.02.26 16:30 Вольфсбург - Аугсбург15.02.26 РБ Лейпциг 2:2 Вольфсбург07.02.26 Вольфсбург 1:2 Боруссия Д30.01.26 Кельн 1:0 Вольфсбург24.01.26 Майнц 3:1 Вольфсбург17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм 20
16 Вердер 22 4 7 11 22 - 42 22.02.26 18:30 Санкт-Паули - Вердер14.02.26 Вердер 0:3 Бавария07.02.26 Фрайбург 1:0 Вердер31.01.26 Вердер 1:1 Боруссия М27.01.26 Вердер 0:2 Хоффенхайм24.01.26 Байер 1:0 Вердер 19
17 Санкт-Паули 22 4 5 13 20 - 39 22.02.26 18:30 Санкт-Паули - Вердер14.02.26 Байер 4:0 Санкт-Паули07.02.26 Санкт-Паули 2:1 Штутгарт31.01.26 Аугсбург 2:1 Санкт-Паули27.01.26 Санкт-Паули 1:1 РБ Лейпциг23.01.26 Санкт-Паули 0:0 Гамбург 17
18 Хайденхайм 22 3 4 15 19 - 48 22.02.26 20:30 Хайденхайм - Штутгарт15.02.26 Аугсбург 1:0 Хайденхайм07.02.26 Хайденхайм 0:2 Гамбург01.02.26 Боруссия Д 3:2 Хайденхайм24.01.26 Хайденхайм 0:3 РБ Лейпциг17.01.26 Вольфсбург 1:1 Хайденхайм 13
Полная таблица

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Браян Груда (РБ Лейпциг).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Вольфсбург), асcист Жанюэль Белосян.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Диоманде (РБ Лейпциг), асcист Браян Груда.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Амура (Вольфсбург), асcист Адам Дагим.
Аугсбург Хайденхайм Вольфсбург РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор пенальти Ян Диоманде Маттиас Сванберг Мохамед Амура Браян Груда
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
