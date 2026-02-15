ВИДЕО. Украинский форвард забил эффектный гол в матче чемпионата Израиля

14 февраля 27-летний украинский форвард команды Ирони Тиверия – Станислав Беленький – отличился голом в матче чемпионата Израиля.

В 23-м туре Ирони расписал ничью на выезде против ФК Кирьят-Шмона. Беленький отличился на 59-й минуте, установив окончательный счет противостояния – 2:2.

Для Беленького это четвертый гол в текущем сезоне нацинонального первенства и первый в 2026 году.

В составе Ирони также выступает украинский защитник Даниэль Джулани. Джулани пропустил игру с Кирьят-Шмона, не попав в заявку.

В таблице чемпионата Израиля Ирони Тиверия занимает 11-е место с 23 очками. Лидером является Хапоэль Беэр-Шева – 54 балла.

В Израиле из украинцев играет еще голкипер Григорий Ермаков, который защищает ворота Маккаби Хайфа. 15 февраля Маккаби с Ермаковым разгромил Бней Сахнин 4:0. В таблице Маккаби Хайфа идет на пятой строчке с 39 пунктами.

Чемпионат Израиля 2025/26. 23-й тур, 14 февраля

Кирьят-Шмона – Ирони Тиверия – 2:2

Голы: Любисавлевич, 4, Мордечаи, 45+3 (пен.) – Хадида, 15, Беленький, 59

Чемпионат Израиля 2025/26. 23-й тур, 15 февраля

Маккаби Хайфа – Бней Сахнин – 4:0

Голы: Эйссат, 5, Седри, 21, Охана, 45+1, Меламед, 50

Таблица чемпионата Израиля 2025/26

ВИДЕО. Гол Станислава Биленького в ворота Кирьят-Шмона