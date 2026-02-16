15 февраля прошел матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Спинаццола, 40, Алиссон Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.

ГОЛ! 1:2 Мален, 71 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Алиссон Сантос, 82 мин.