Наполи – Рома – 2:2. Дубль Малена, супермяч Спинаццолы. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А 2025/26
15 февраля прошел матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.
Коллективы сыграли на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 2:2.
Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля
Наполи – Рома – 2:2
Голы: Спинаццола, 40, Алиссон Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пен.)
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.
ГОЛ! 1:2 Мален, 71 мин. (пен.)
ГОЛ! 2:2 Алиссон Сантос, 82 мин.
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Джовани Насименто.
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи), асcист Элиф Элмас.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Брайан Сарагоса.
