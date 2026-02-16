Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Рома – 2:2. Дубль Малена, супермяч Спинаццолы. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
15.02.2026 21:45 – FT 2 : 2
Рома
16 февраля 2026, 01:01 | Обновлено 16 февраля 2026, 01:02
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля прошел матч 25-го тура Серии А 2025/26 между командами Наполи и Рома.

Коллективы сыграли на стадионе имени Диего Марадоны в Неаполе. Поединок завершился со счетом 2:2.

Серия А 2025/26. 25-й тур, 15 февраля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Спинаццола, 40, Алиссон Сантос, 82 – Мален, 7, 71 (пен.)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мален, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Спинаццола, 40 мин.

ГОЛ! 1:2 Мален, 71 мин. (пен.)

ГОЛ! 2:2 Алиссон Сантос, 82 мин.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Сантос (Наполи), асcист Джовани Насименто.
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Дониелл Мален (Рома).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Спинаццола (Наполи), асcист Элиф Элмас.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Брайан Сарагоса.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
