Чемпионат Португалии
Насьонал
15.02.2026 17:30 – FT 0 : 1
Порту
Португалия
16 февраля 2026, 01:28
72
0

ВИДЕО. Победы Порта и Спортинга, разгромная сенсация от аутсайдера

15 февраля прошли матчи 22-го тура чемпионата Португалии

16 февраля 2026, 01:28
72
0
ВИДЕО. Победы Порта и Спортинга, разгромная сенсация от аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля были проведены три матча 22-го тура чемпионата Португалии.

Действующий лидер первенства – «Порту» – одержал тяжелую выездную победу над «Насьоналем» (1:0).

«Спортинг» не отстает в погоне за «драконами», также минимально переиграв «Фамаликау» – 1:0.

Единственный настоящий разгром дня произошел на домашнем поле АВС, где хозяева сенсационно разгромили «Эшторил» – 3:0.

Чемпионат Португалии. 22-й тур, 15 февраля

«Насьонал» – «Порту» – 0:1

Гол: Беднарек, 60

«Спортинг» – «Фамаликау» – 1:0

Гол: Браганса, 82

АВС – «Эшторил» – 3:0

Голы: Дуарте, 54, Томане, 75, Альгобия, 90+6

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 22 19 2 1 43 - 7 22.02.26 22:30 Порту - Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту 59
2 Спортинг Лиссабон 22 17 4 1 56 - 12 21.02.26 20:00 Морейренсе - Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия 55
3 Бенфика 22 15 7 0 46 - 13 21.02.26 20:00 Бенфика - АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика 52
4 Жил Висенте 22 11 7 4 33 - 18 22.02.26 20:00 Эшторил - Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал 40
5 Брага 22 11 6 5 45 - 20 21.02.26 22:30 Брага - Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага 39
6 Фамаликау 22 9 5 8 27 - 21 23.02.26 22:15 Фамаликау - Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау 32
7 Витория Гимараеш 22 9 4 9 25 - 31 21.02.26 22:30 Брага - Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту 31
8 Эшторил 22 8 6 8 43 - 38 22.02.26 20:00 Эшторил - Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил 30
9 Морейренсе 21 9 3 9 27 - 29 16.02.26 22:15 Риу Аве - Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела 30
10 Алверка 22 7 4 11 22 - 37 21.02.26 17:30 Алверка - Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе 25
11 Эштрела Амадора 22 5 8 9 26 - 39 20.02.26 22:45 Эштрела Амадора - Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил 23
12 Арока 22 6 5 11 28 - 49 21.02.26 17:30 Арока - Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока 23
13 Каза Пия 22 5 7 10 25 - 41 23.02.26 22:15 Фамаликау - Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия 22
14 Насьонал 22 5 6 11 27 - 31 21.02.26 17:30 Арока - Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал 21
15 Риу Аве 21 4 8 9 22 - 41 16.02.26 22:15 Риу Аве - Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия 20
16 Санта Клара 22 4 5 13 17 - 28 21.02.26 17:30 Алверка - Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау 17
17 Тондела 22 3 6 13 15 - 36 20.02.26 22:45 Эштрела Амадора - Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага 15
18 АВС 22 1 5 16 18 - 54 21.02.26 20:00 Бенфика - АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока 8
Полная таблица

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Порту), асcист Габриэль Вейга.
чемпионат Португалии по футболу Насьонал Фуншал Порту Ян Беднарек Спортинг Лиссабон Фамаликау Эшторил AVS видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
