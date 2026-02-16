ВИДЕО. Победы Порта и Спортинга, разгромная сенсация от аутсайдера
15 февраля прошли матчи 22-го тура чемпионата Португалии
15 февраля были проведены три матча 22-го тура чемпионата Португалии.
Действующий лидер первенства – «Порту» – одержал тяжелую выездную победу над «Насьоналем» (1:0).
«Спортинг» не отстает в погоне за «драконами», также минимально переиграв «Фамаликау» – 1:0.
Единственный настоящий разгром дня произошел на домашнем поле АВС, где хозяева сенсационно разгромили «Эшторил» – 3:0.
Чемпионат Португалии. 22-й тур, 15 февраля
«Насьонал» – «Порту» – 0:1
Гол: Беднарек, 60
«Спортинг» – «Фамаликау» – 1:0
Гол: Браганса, 82
АВС – «Эшторил» – 3:0
Голы: Дуарте, 54, Томане, 75, Альгобия, 90+6
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|22
|19
|2
|1
|43 - 7
|22.02.26 22:30 Порту - Риу Аве15.02.26 Насьонал 0:1 Порту09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту
|59
|2
|Спортинг Лиссабон
|22
|17
|4
|1
|56 - 12
|21.02.26 20:00 Морейренсе - Спортинг Лиссабон15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Порту 1:1 Спортинг Лиссабон01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия
|55
|3
|Бенфика
|22
|15
|7
|0
|46 - 13
|21.02.26 20:00 Бенфика - АВС13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика
|52
|4
|Жил Висенте
|22
|11
|7
|4
|33 - 18
|22.02.26 20:00 Эшторил - Жил Висенте14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау26.01.26 Порту 3:0 Жил Висенте17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал
|40
|5
|Брага
|22
|11
|6
|5
|45 - 20
|21.02.26 22:30 Брага - Витория Гимараеш14.02.26 Жил Висенте 2:1 Брага08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве02.02.26 АВС 0:4 Брага25.01.26 Брага 5:0 Алверка18.01.26 Тондела 0:1 Брага
|39
|6
|Фамаликау
|22
|9
|5
|8
|27 - 21
|23.02.26 22:15 Фамаликау - Каза Пия15.02.26 Спортинг Лиссабон 1:0 Фамаликау09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС01.02.26 Жил Висенте 5:0 Фамаликау25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау
|32
|7
|Витория Гимараеш
|22
|9
|4
|9
|25 - 31
|21.02.26 22:30 Брага - Витория Гимараеш14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш18.01.26 Витория Гимараеш 0:1 Порту
|31
|8
|Эшторил
|22
|8
|6
|8
|43 - 38
|22.02.26 20:00 Эшторил - Жил Висенте15.02.26 АВС 3:0 Эшторил07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Эшторил 4:2 Витория Гимараеш19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил
|30
|9
|Морейренсе
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|16.02.26 22:15 Риу Аве - Морейренсе07.02.26 Морейренсе 1:2 Жил Висенте30.01.26 Витория Гимараеш 1:0 Морейренсе24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе11.01.26 Морейренсе 1:0 Тондела
|30
|10
|Алверка
|22
|7
|4
|11
|22 - 37
|21.02.26 17:30 Алверка - Санта Клара13.02.26 Тондела 1:1 Алверка08.02.26 Бенфика 2:1 Алверка31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Брага 5:0 Алверка17.01.26 Алверка 2:1 Морейренсе
|25
|11
|Эштрела Амадора
|22
|5
|8
|9
|26 - 39
|20.02.26 22:45 Эштрела Амадора - Тондела14.02.26 Витория Гимараеш 2:1 Эштрела Амадора07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Алверка 1:1 Эштрела Амадора25.01.26 Бенфика 4:0 Эштрела Амадора19.01.26 Эштрела Амадора 0:5 Эшторил
|23
|12
|Арока
|22
|6
|5
|11
|28 - 49
|21.02.26 17:30 Арока - Насьонал14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока07.02.26 Арока 3:2 Витория Гимараеш31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока24.01.26 Арока 1:2 Спортинг Лиссабон17.01.26 АВС 0:1 Арока
|23
|13
|Каза Пия
|22
|5
|7
|10
|25 - 41
|23.02.26 22:15 Фамаликау - Каза Пия14.02.26 Каза Пия 3:2 Арока08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия02.02.26 Каза Пия 2:1 Порту23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС16.01.26 Спортинг Лиссабон 3:0 Каза Пия
|22
|14
|Насьонал
|22
|5
|6
|11
|27 - 31
|21.02.26 17:30 Арока - Насьонал15.02.26 Насьонал 0:1 Порту08.02.26 Насьонал 0:0 Каза Пия01.02.26 Спортинг Лиссабон 2:1 Насьонал25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Жил Висенте 2:1 Насьонал
|21
|15
|Риу Аве
|21
|4
|8
|9
|22 - 41
|16.02.26 22:15 Риу Аве - Морейренсе08.02.26 Брага 3:0 Риу Аве31.01.26 Риу Аве 0:3 Арока25.01.26 Насьонал 4:0 Риу Аве17.01.26 Риу Аве 0:2 Бенфика04.01.26 Риу Аве 3:1 Каза Пия
|20
|16
|Санта Клара
|22
|4
|5
|13
|17 - 28
|21.02.26 17:30 Алверка - Санта Клара13.02.26 Санта Клара 1:2 Бенфика07.02.26 Эштрела Амадора 1:0 Санта Клара31.01.26 Санта Клара 2:4 Эшторил24.01.26 Морейренсе 1:0 Санта Клара18.01.26 Санта Клара 0:1 Фамаликау
|17
|17
|Тондела
|22
|3
|6
|13
|15 - 36
|20.02.26 22:45 Эштрела Амадора - Тондела13.02.26 Тондела 1:1 Алверка07.02.26 Эшторил 2:2 Тондела01.02.26 Тондела 0:0 Бенфика25.01.26 Фамаликау 3:0 Тондела18.01.26 Тондела 0:1 Брага
|15
|18
|АВС
|22
|1
|5
|16
|18 - 54
|21.02.26 20:00 Бенфика - АВС15.02.26 АВС 3:0 Эшторил09.02.26 Фамаликау 3:1 АВС02.02.26 АВС 0:4 Брага23.01.26 Каза Пия 3:3 АВС17.01.26 АВС 0:1 Арока
|8
События матча
