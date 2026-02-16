Конкурент Довбика разрывает оборону соперников: 5 голов в 5 матчах за Рому
Дониэлл Мален отметился дублем в матче против Наполи
Арендованный у «Астон Виллы» нападающий Дониэлл Мален записал на свой счет четвертый и пятый мячи в составе «Ромы».
Нидерландский нападающий, вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте поединка 25-о тура Серии А против «Наполи». Позже, на 71-й минуте, футболист успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 2:2.
Текущая статистика Малена впечатляет: 5 голов в 5 проведенных встречах за римлян. До этого форвард отметился голом в дебютном матче против «Торино» (2:0), а также оформил дубль в ворота «Кальяри» (2:0).
