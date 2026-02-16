Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Конкурент Довбика разрывает оборону соперников: 5 голов в 5 матчах за Рому
Италия
16 февраля 2026, 02:25 |
Конкурент Довбика разрывает оборону соперников: 5 голов в 5 матчах за Рому

Дониэлл Мален отметился дублем в матче против Наполи

Конкурент Довбика разрывает оборону соперников: 5 голов в 5 матчах за Рому
Арендованный у «Астон Виллы» нападающий Дониэлл Мален записал на свой счет четвертый и пятый мячи в составе «Ромы».

Нидерландский нападающий, вывел свою команду вперед уже на 7-й минуте поединка 25-о тура Серии А против «Наполи». Позже, на 71-й минуте, футболист успешно реализовал одиннадцатиметровый удар. Финальный свисток зафиксировал ничью со счетом 2:2.

Текущая статистика Малена впечатляет: 5 голов в 5 проведенных встречах за римлян. До этого форвард отметился голом в дебютном матче против «Торино» (2:0), а также оформил дубль в ворота «Кальяри» (2:0).

Дониелл Мален Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Наполи Астон Вилла Торино Кальяри
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
