ВИДЕО. Бешикташ выиграл стамбульское дерби в матче с 5-ю голами
Огненный матч, в котором до финального свистка держалась интрига
15 февраля состоялось стамбульское дерби в рамках 22-го тура чемпионата Турции: «Истанбул Башакшехир» встретился с «Бешикташем».
Команды провели поединок на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».
К радости болельщиков коллективы на двоих забили пять мячей, сохраняя интригу до самого финального свистка.
Благодаря позднему голу волевую победу вырвал «Бешикташ» – 3:2.
Чемпионат Турции. 22-й тур, 15 февраля
«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ» – 2:3
Голы: Зельке, 36, Йылдырым, 88 – О Хён Гю, 43, Кёкчю, 58, Хекимоглу, 90+6
«Гезтепе» – «Кайсериспор» – 0:0
«Коджаэлиспор» – «Газиантеп» – 3:0
Голы: Аджей, 36, Дурсун, 76, Ривас, 81
Удаление: Сангаре, 47
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Галатасарай
|22
|17
|4
|1
|55 - 15
|21.02.26 19:00 Коньяспор - Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп
|55
|2
|Фенербахче
|22
|15
|7
|0
|51 - 20
|23.02.26 19:00 Фенербахче - Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче
|52
|3
|Трабзонспор
|22
|13
|6
|3
|43 - 26
|22.02.26 15:00 Газиантеп - Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор
|45
|4
|Гёзтепе
|22
|11
|8
|3
|27 - 12
|22.02.26 19:00 Бешикташ - Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор
|41
|5
|Бешикташ
|22
|11
|7
|4
|40 - 29
|22.02.26 19:00 Бешикташ - Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор
|40
|6
|Истанбул Башакшехир
|22
|9
|6
|7
|38 - 25
|21.02.26 15:00 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк
|33
|7
|Самсунспор
|22
|7
|9
|6
|25 - 27
|22.02.26 19:00 Карагюмрюк - Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор
|30
|8
|Коджаелиспор
|22
|8
|6
|8
|21 - 22
|20.02.26 19:00 Ризеспор - Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор
|30
|9
|Газиантеп
|22
|7
|7
|8
|29 - 38
|22.02.26 15:00 Газиантеп - Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп
|28
|10
|Аланьяспор
|22
|5
|11
|6
|24 - 25
|21.02.26 15:00 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче
|26
|11
|Антальяспор
|22
|6
|5
|11
|22 - 35
|22.02.26 12:30 Кайсериспор - Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор
|23
|12
|Генчлербирлиги
|22
|6
|5
|11
|28 - 33
|21.02.26 12:30 Эюпспор - Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор
|23
|13
|Ризеспор
|22
|4
|9
|9
|26 - 35
|20.02.26 19:00 Ризеспор - Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор
|21
|14
|Коньяспор
|22
|4
|8
|10
|25 - 35
|21.02.26 19:00 Коньяспор - Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор
|20
|15
|Эюпспор
|22
|4
|6
|12
|18 - 35
|21.02.26 12:30 Эюпспор - Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор
|18
|16
|Касымпаша
|21
|3
|7
|11
|16 - 29
|16.02.26 19:00 Касымпаша - Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша
|16
|17
|Кайсериспор
|22
|2
|10
|10
|17 - 43
|22.02.26 12:30 Кайсериспор - Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор
|16
|18
|Карагюмрюк
|21
|3
|3
|15
|18 - 39
|16.02.26 19:00 Касымпаша - Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк
|12
