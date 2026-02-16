Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 февраля 2026, 03:33 | Обновлено 16 февраля 2026, 03:35
ВИДЕО. Бешикташ выиграл стамбульское дерби в матче с 5-ю голами

Огненный матч, в котором до финального свистка держалась интрига

16 февраля 2026, 03:33 | Обновлено 16 февраля 2026, 03:35
ВИДЕО. Бешикташ выиграл стамбульское дерби в матче с 5-ю голами
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля состоялось стамбульское дерби в рамках 22-го тура чемпионата Турции: «Истанбул Башакшехир» встретился с «Бешикташем».

Команды провели поединок на стадионе «Башакшехир Фатих Терим».

К радости болельщиков коллективы на двоих забили пять мячей, сохраняя интригу до самого финального свистка.

Благодаря позднему голу волевую победу вырвал «Бешикташ» – 3:2.

Чемпионат Турции. 22-й тур, 15 февраля

«Истанбул Башакшехир» – «Бешикташ» – 2:3

Голы: Зельке, 36, Йылдырым, 88 – О Хён Гю, 43, Кёкчю, 58, Хекимоглу, 90+6

«Гезтепе» – «Кайсериспор» – 0:0

«Коджаэлиспор» – «Газиантеп» – 3:0

Голы: Аджей, 36, Дурсун, 76, Ривас, 81

Удаление: Сангаре, 47

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Галатасарай 22 17 4 1 55 - 15 21.02.26 19:00 Коньяспор - Галатасарай13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп 55
2 Фенербахче 22 15 7 0 51 - 20 23.02.26 19:00 Фенербахче - Касымпаша14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче 52
3 Трабзонспор 22 13 6 3 43 - 26 22.02.26 15:00 Газиантеп - Трабзонспор14.02.26 Трабзонспор 2:3 Фенербахче07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор 45
4 Гёзтепе 22 11 8 3 27 - 12 22.02.26 19:00 Бешикташ - Гёзтепе15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк25.01.26 Фенербахче 1:1 Гёзтепе19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор 41
5 Бешикташ 22 11 7 4 40 - 29 22.02.26 19:00 Бешикташ - Гёзтепе15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор 40
6 Истанбул Башакшехир 22 9 6 7 38 - 25 21.02.26 15:00 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир15.02.26 Истанбул Башакшехир 2:3 Бешикташ08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк 33
7 Самсунспор 22 7 9 6 25 - 27 22.02.26 19:00 Карагюмрюк - Самсунспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Самсунспор 0:3 Трабзонспор30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор 30
8 Коджаелиспор 22 8 6 8 21 - 22 20.02.26 19:00 Ризеспор - Коджаелиспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор02.02.26 Коджаелиспор 0:2 Фенербахче24.01.26 Самсунспор 0:0 Коджаелиспор18.01.26 Коджаелиспор 1:2 Трабзонспор 30
9 Газиантеп 22 7 7 8 29 - 38 22.02.26 15:00 Газиантеп - Трабзонспор15.02.26 Коджаелиспор 3:0 Газиантеп09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор17.01.26 Галатасарай 1:1 Газиантеп 28
10 Аланьяспор 22 5 11 6 24 - 25 21.02.26 15:00 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Бешикташ 2:2 Аланьяспор31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор18.01.26 Аланьяспор 2:3 Фенербахче 26
11 Антальяспор 22 6 5 11 22 - 35 22.02.26 12:30 Кайсериспор - Антальяспор13.02.26 Антальяспор 3:1 Самсунспор07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор30.01.26 Антальяспор 1:1 Трабзонспор25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор 23
12 Генчлербирлиги 22 6 5 11 28 - 33 21.02.26 12:30 Эюпспор - Генчлербирлиги14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор09.02.26 Фенербахче 3:1 Генчлербирлиги01.02.26 Генчлербирлиги 2:1 Газиантеп25.01.26 Антальяспор 2:1 Генчлербирлиги18.01.26 Генчлербирлиги 1:1 Самсунспор 23
13 Ризеспор 22 4 9 9 26 - 35 20.02.26 19:00 Ризеспор - Коджаелиспор14.02.26 Генчлербирлиги 2:2 Ризеспор08.02.26 Ризеспор 0:3 Галатасарай31.01.26 Истанбул Башакшехир 2:2 Ризеспор25.01.26 Ризеспор 1:1 Аланьяспор19.01.26 Гёзтепе 3:1 Ризеспор 21
14 Коньяспор 22 4 8 10 25 - 35 21.02.26 19:00 Коньяспор - Галатасарай14.02.26 Аланьяспор 2:1 Коньяспор08.02.26 Коньяспор 0:0 Гёзтепе31.01.26 Бешикташ 2:1 Коньяспор25.01.26 Газиантеп 1:1 Коньяспор19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор 20
15 Эюпспор 22 4 6 12 18 - 35 21.02.26 12:30 Эюпспор - Генчлербирлиги13.02.26 Галатасарай 5:1 Эюпспор08.02.26 Эюпспор 1:2 Истанбул Башакшехир31.01.26 Аланьяспор 1:3 Эюпспор26.01.26 Эюпспор 2:2 Бешикташ19.01.26 Коньяспор 1:1 Эюпспор 18
16 Касымпаша 21 3 7 11 16 - 29 16.02.26 19:00 Касымпаша - Карагюмрюк09.02.26 Газиантеп 2:1 Касымпаша30.01.26 Касымпаша 0:1 Самсунспор23.01.26 Трабзонспор 2:1 Касымпаша18.01.26 Касымпаша 0:0 Антальяспор21.12.25 Галатасарай 3:0 Касымпаша 16
17 Кайсериспор 22 2 10 10 17 - 43 22.02.26 12:30 Кайсериспор - Антальяспор15.02.26 Гёзтепе 0:0 Кайсериспор09.02.26 Кайсериспор 1:2 Коджаелиспор01.02.26 Галатасарай 4:0 Кайсериспор24.01.26 Кайсериспор 0:3 Истанбул Башакшехир19.01.26 Бешикташ 1:0 Кайсериспор 16
18 Карагюмрюк 21 3 3 15 18 - 39 16.02.26 19:00 Касымпаша - Карагюмрюк07.02.26 Карагюмрюк 1:0 Антальяспор31.01.26 Гёзтепе 2:1 Карагюмрюк24.01.26 Карагюмрюк 1:3 Галатасарай17.01.26 Истанбул Башакшехир 2:1 Карагюмрюк21.12.25 Аланьяспор 2:0 Карагюмрюк 12
Полная таблица

